Muere el diputado argentino Héctor Olivares tras ser baleado en Buenos Aires

Muere diputado argentino baleado frente al Congreso Credito: Agencias

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por la provincia de La Rioja, Héctor Olivares, ha fallecido el 12 de mayo tras ser atacado a tiros este jueves cerca del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires. El político se encontraba en el hospital Ramos Mejía en estado grave y su vida corría peligro.



La ministra de Salud de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez, indicó a La Nación que el diputado "estuvo siempre en estado crítico, con sostén farmacológico y órganos vitales afectados" a pesar de todos los esfuerzos de los médicos. La situación se agravó este domingo, tras un paro cardíaco que Olivares sufrió a las 19:00.



"Se le realizaron las maniobras de reanimación correspondientes hasta las 19:20, pero no se logró sacarlo del paro", afirmó.



Olivares fue atacado por dos hombres desconocidos en la esquina del Congreso, sobre la calle Rivadavia al 1600, cuando caminaba junto a un asesor, Miguel Yadón, quien también recibió disparos y murió en el acto. El agresor, que disparó desde un vehículo estacionado, huyó minutos más tarde junto a su acompañante.



Los principales sospechosos del ataque fueron detenidos este viernes. Uno es el dueño del automóvil desde el cual se efectuaron los disparos y el otro es el presunto tirador.



La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, exhibió un video de cámaras de vigilancia que muestra el momento en el que Yadón y Olivares fueron baleados. En las imágenes se observa en forma clara cómo les disparan a las dos víctimas desde el interior de un automóvil estacionado y el momento en el que Yadón cae muerto y Olivares, herido, pide ayuda y se sienta en el cordón de la vereda. El hecho de que el diputado no haya sido rematado hace pensar a las autoridades que el ataque no fue dirigido al legislador sino a su asesor.



En un breve mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Macri, se mostró "muy conmovido" por el ataque que sufrió el diputado y aseguró que el Gobierno va "a ir hasta las últimas consecuencias para entender lo que pasó y para encontrar a los culpables".