Ex-ministro Hebert García a Nicolás Maduro: “Ya tenemos la información que necesitábamos a través de la colaboración de ex directores del Sebin y la DIGECIM”

11-05-19.-El ex ministro para la Alimentación y General del ejército venezolano, Hebert García, advirtió a Nicolás Maduro a través de su cuenta en la red social Twitter que la "operación libertad" que tiene como fin lograr un cambio de Gobierno “sigue pendiente”, pese a que no llegara a concretarse el pasado 30 de abril.“El hecho de haber adelantado la fecha de la operación, a lo mejor por órdenes del ex director del Sebin para salvar su pellejo, evitó por ahora que la maniobra, para el cese de la usurpación no llegará a concretarse. Pero sigue pendiente”, advirtió.En respuesta a un tuit de Prensa Presidencial donde cita al Ejecutivo haciendo referencia al ex director del Sebin, García señaló que para Maduro queda claro que esa figura no contaba con “la habilidad para liderar una operación tan compleja como esa”.“El ex director del Sebin era solo una parte de la ecuación y su papel era liderar los presos políticos. El pasado 30 de abril, Nicolás Maduro, no entró en acción la unidad de maniobra y es por ello que las Fuerzas Especiales y unidades élites siguen acuarteladas”, aseguró.“Quiero que sepas Nicolás Maduro que ya tenemos lo que necesitábamos, el conocimiento de la información política y militar de tu grupo a través de la colaboración de los ex directores del Sebin y la DIGECIM”, aseveró.