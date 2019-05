(VIDEO) Observatorio Venezolano de Prisiones: "80% de las cárceles están controladas por pranes”

09-05-19.-El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, señaló este jueves durante una entrevistaen Vivo Play que “el Estado tiene una excusa reiteradamente, porque cuando vemos 20 años de gestión y continúa el retardo procesal pero presentan un plan que no resuelve el problema, lamentablemente eso no sirve”.Asimismo, indicó que “el 80% de las cárceles están controladas por pranes, lamentablemente eso es una metodología que tiene el Estado con las bandas organizadas donde ellos no pueden poner orden y son los pranes con la pena de muerte que lo imponen”.Sostuvo que la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela “tiene una potestad de dar medidas como la del régimen de confianza, que es donde se puede dar una medida a la persona dentro del centro de reclusión para ser trasladado”.“La población encarcelada es de 46.775 personas cuando la capacidad instalada es de 20.776, es decir, tenemos un hacinamiento crítico del 125%“, destacó.