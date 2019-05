Embajada virtual de EEUU en Venezuela advierte que habrá “consecuencias” si no liberan a Zambrano

09-05-19.-La embajada virtual de Estados Unidos en Caracas expresó este miércoles a través de su cuenta en la red social Twitter que “habrá consecuencias” si las autoridades venezolanas no liberan al vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, de cuyo arresto culpa al presidente Nicolás Maduro, y a “sus cómplices”.“La detención arbitraria del diputado @edgarzambranoad por las fuerzas de seguridad opresoras de Maduro en Venezuela es ilegal e inexcusable. Maduro y sus cómplices son los responsables directos de la seguridad de Zambrano. Si no es liberado de inmediato, habrá consecuencias", indicó.Estados Unidos no cuenta con embajada en Venezuela desde el pasado marzo, cuando el país norteamericano anunció la suspensión temporal de operaciones en Caracas y el retiro de personal diplomático.Desde entonces, la cuenta de Twitter de la representación diplomática pasó a denominarse Embajada Virtual de EEUU, Venezuela.