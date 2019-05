Cicpc: Confirma que ataque a militares fue planeado en Tocorón

7 mayo 2019 - El director del Cicpc, comisario general Douglas Rico, declaró que desde Internado Judicial de Aragua planificaron el ataque contra la comisión policial-militar que se desplazaba por la vía Magdaleno-Palo Negro (Ara) la madrugada del sábado pasado donde murieron cuatro militares y dos efectivos de Poliaragua.



“Estamos claros que más allá del grupo que haya sido, todo tiene que ver con Tocorón”, precisó Rico aludiendo a la cárcel ubicada en las cercanías de Magdaleno. “Se señalan a varios grupos”, acotó Rico ayer durante una rueda de prensa desde la sede central de la policía científica.



“Tengo que decirlo, desde esa cárcel se planifican muchos hechos de los que están ocurriendo ahorita”, abundó.



El jefe policial aseguró que lo ocurrido fue una emboscada donde hubo cuatro sobrevivientes. Entre los militares fallecidos figura el general Jackson Alexis Silva Zapata, director de la Escuela de Tropas de la Aviación.



El ataque fue ejecutado con armas largas y cortas a juzgar por las más de 120 conchas que quedaron esparcidas en el lugar, detalló Rico. “Estamos hablando de fusiles de dos calibres: 5.56 y 7.62 así como de pistolas 9 milímetros. Todo un ataque, toda una emboscada”, indicó el director del Cicpc.



Respecto al motivo del hecho criminal, Rico sugirió que fue con el propósito de robarle las armas a los militares. “Hasta ahora tenemos dos fusiles (de ellos) que no aparecen”, acotó Rico quien destacó que no existen personas detenidas por dicha emboscada.



Triple homicidio. Rico también informó la detención de Eyhilmer Jesús Arismendi (29), alias El Cachapa y Jonathan José Barranco Morales (24), señalados de participar el el asesinato de la comunicadora social Virgely Celenis Chirinos Leones (29), el contador público Omaryuri Guevara Lira (30) y el médico cirujano Luis Miguel Da Silva Jiménez (26).



Ese triple asesinato ocurrió el domingo 31 de marzo pasado a las 5:30 am en el malecón de Puerto Cabello (Car). Chirinos, Guevara y Da Silva se encontraban en ese sitio compartiendo y cuando ya se iban a retirar fueron interceptados por un grupo de sujetos quienes los despojan de un camioneta y otros bienes.



Los cadáveres fueron encontrados al día siguiente en la población de Patanemo, parte alta del cerro. Falta por capturar a otros integrantes de la organización delictiva que dio muerte a los tres profesionales, dijo el jefe de la policía científica.



