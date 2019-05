Jorge Arreaza: “¿Dónde establece la Carta de la ONU que una guerra unilateral pueda ser legal?”

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha manifestado desde Moscú la certeza de que su país contrarrestará las actuales presiones internacionales y enfrentará hasta el final cualquier potencial hostilidad de parte de EE.UU. y sus aliados.



En entrevista con RT, Arreaza ha desestimado las acusaciones estadounidenses de que Venezuela sigue el rumbo equivocado. “Yo estoy en el lado correcto no solo de la historia, sino del futuro […] estamos dispuestos a dar la vida por defender esta versión de la historia, por defender nuestra verdad”, aseguró el canciller.



Al mismo tiempo, Arreaza afirma que la actual situación en Venezuela es en realidad “un golpe de Estado que tiene casi 20 años ocurriendo” y que se caracteriza por una conspiración fallida entre el “imperio estadounidense y la burguesía venezolana” para retomar el control de los recursos del país.



“Que nos enfrente en el terreno de las ideas”



En concreto, Arreaza se refirió al líder opositor Leopoldo López, afirmando que su presunta liberación del arresto domiciliario días atrás no fue más que una huida. “Él se fugó. En vez de plantar con valentía y estar al frente de un proceso en el que [los opositores] dicen creer, se refugia en una embajada o en otra”, aseveró.



El canciller explica que esto no ha hecho más que aumentar la frustración entre los mismos opositores, mientras que el pueblo venezolano se ha comportado “a la altura”, a pesar de los días que debió sufrir sin energía ni provisiones tras los múltiples ataques recibidos por el sistema eléctrico venezolano.



“Están en una situación de obsesión, de desesperación, y hay un pueblo firme, y una Fuerza Armada Nacional Bolivariana firme, y seguirán en un fracaso tras otro, en una frustración tras otra, y seguiremos buscando el futuro”, acotó el diplomático.



De acuerdo con Arreaza, la situación actual apunta a la necesidad de un nuevo tipo de participación política. “Nosotros necesitamos una oposición realmente venezolana, nacionalista, independiente de EE.UU., que piense distinto, que nos confronte, que nos enfrente en el terreno de las ideas, que nos enfrente en el terreno electoral”, indicó el diplomático.



“Freno a la locura imperialista”



El canciller ha hecho hincapié en que este “patrón” de desestabilización —que no ha logrado amenazar al Gobierno elegido democráticamente— proviene de Washington, cuya actual postura de sanciones y amenazas de intervención “es lo más ilegal que existe”.



“¿Dónde establece [la Carta de la ONU] que hay una guerra unilateral que pueda ser legal? En ninguna parte, pero ellos no respetan el derecho internacional”, indicó.



El diplomático hizo hincapié en que es el respeto a las leyes lo que diferencia el estatus de potencia mundial de Moscú y Pekín frente al de Washington. “Hay que ponerle un freno a la locura imperialista, y Rusia y China, que son grandes contrapesos en el concierto de las naciones, están llamados a cumplir ese rol y lo están cumpliendo”, aseveró.



En la misma línea, Arreaza condenó la tendencia estadounidense de señalar como indebida la cooperación entre Caracas, Moscú, Pekín y otros aliados. “Nadie puede venir a decirle ni a Venezuela ni a ningún país del mundo con quién establecer relaciones y con quién no”, acotó.



“Compiten para ver quién agrede más a Venezuela”



Por otra parte, el ministro calificó como “impresionante” que mandatarios latinoamericanos como el de Colombia y el de Chile compitan “entre ellos para ver cuál de los dos es más querido” por el presidente de EE.UU., Donald Trump, “que es como su jefe empresario político”.