Twitter suspende las cuentas de dos periódicos y varias instituciones del gobierno venezolano, pero verifica la cuenta "presidencial" de Guaidó

Caracas, mayo 2 - Entre este martes 30 de abril y el miércoles 1º de mayo, la empresa estadounidense Twitter ha suspendido, sin explicación alguna, las cuentas de varios medios de comunicación venezolanos y de varias instituciones del gobierno liderado por el Presidente Nicolás Maduro. Entre otras, fueron suspendidas las cuentas de los periódicos El Correo del Orinoco (@correoorinoco), el Diario Vea (@DiarioVEAVen) y de la televisora ViVe Televisión (@ViVetvoficial), así como las cuentas del Ministerio del Poder Popular para la Mujer (@MinMujer); del Ministerio del Poder Popular para la Educación (@mppeducacion) y del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo (@MinPetroleoVE)



El diario Vea es un medio de comunicación privado cuya línea editorial es favorable al proceso revolucionario venezolano, mientras que El Correo del Orinoco y Vive Televisión son medios del estado.



Estas acciones ocurren de manera casi simultánea a un intento de golpe de Estado ocurrido este 30 de abril contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, como parte de las acciones que el diputado opositor Juan Guaidó, con el apoyo del gobierno estadounidense, intenta desde el 23 de enero pasado para derrocarlo.



Es de notar que el diputado opositor Juan Guaidó, quien afirma ser «Presidente encargado» de Venezuela, anunció la semana pasada la creación de un «Centro de Comunicación Nacional», que funcionará como «órgano oficial de comunicaciones» o una especie de ministerio de comunicación paralelo. Será dirigido por Alberto Federico Ravell, periodista conocido por haber dirigido el canal privado Globovisión durante los años en los que funcionaba como arma comunicacional para intentar derrocar al entonces Presidente Hugo Chávez, y luego se convirtió en el director del medio digital opositor La Patilla, de idénticas características.



El «Centro de Comunicación Nacional» anunció este lunes que ya estaban activas sus redes sociales, habiendo creado la cuenta @Presidencia_VE, que ellos describen como la «Cuenta Oficial de la Presidencia (E) de la República Bolivariana de Venezuela». Esta cuenta, sorprendentemente, ya aparece como «cuenta verificada» (con el check azul que denota que la empresa Twitter ha verificado la legitimidad de dicha cuenta), aunque la verdadera cuenta de la Presidencia de Venezuela, @PresidencialVen, que registra las actividades del Presidente venezolano Nicolás Maduro, jamás fue verificada por dicha empresa, ello a pesar de que fue creada en abril de 2010 y cuenta con más de 1 millón de seguidores.



La verificación a la cuenta @Presidencia_VE de Juan Guaidó es, por demás, extraña dado que Twitter anunció en noviembre de 2017 que su programa para verificación de cuentas (para colocarles el famoso «check azul») quedaba temporalmente suspendido, y hasta el día de hoy no lo ha reactivado.



El check azul denota que la empresa Twitter verificó que la cuenta pertenece a su usuario legítimo. Generalmente se aprobaba a periodistas, políticos, celebridades y personas famosas o del mundo del espectáculo, lo que permite distinguir las cuentas legítimas de suplantaciones, usurpadores, cuentas falsas y parodias.



Para algunos, el que la empresa Twitter haya decidido colocar como «cuenta verificada» la hecha por el equipo de Guaidó pareciera indicar de una forma descarada cuáles son sus preferencias políticas .



Peor aún: la cuenta @PresidencialVen ha sido suspendida este año al menos en dos ocasiones: el 12 de marzo y el 1 de abril. También fue suspendida en septiembre de 2018. Las restricciones duraron unos pocos días; nunca se informaron las razones.



Maduro fue reelegido el pasado 20 de mayo de 2018 como Presidente de la Venezuela, en un proceso ampliamente auditado que contó con la presencia de observadores internacionales.



La cuenta del Correo del Orinoco ha sido suspendida varias veces, siendo la más reciente el pasado 29 de enero. Dicha cuenta posee más de 829 mil seguidores y publica principalmente contenidos del sitio web del diario, que está adscrito al Ministerio de Comunicación e Información venezolano y es dirigido por la periodista Desiré Santos Amaral. Es de destacar que el año pasado se celebraron los 200 años de la creación del Correo del Orinoco por el Libertador venezolano Simón Bolívar, periódico que cumplió una importante función durante la guerra de Independencia contra España. La cuenta fue desbloqueada pocos días después.



En aquel momento también fue restringida por varios días la cuenta @ViceVenezuela de la Vicepresidencia de la República, que cuenta con 329 mil seguidores.



Precedentes



No es la primera vez que son bloqueadas de forma masiva importantes cuentas Twitter vinculadas con el gobierno de Venezuela chavismo, en particular durante momentos políticamente álgidos.



En noviembre de 2013, la empresa Twitter suspendió unas 6 mil 600 cuentas de seguidores del Presidente Nicolás Maduro o de funcionarios o instituciones de su gobierno, incluyendo dos medios de comunicación (el diario capitalino CiudadCCS y la red de emisoras La Radio del Sur). Entre los bloqueados estaban la entonces ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez; Wilmer Barrientos, quien ocupaba en ese momento el Despacho de la Presidencia; el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Yvan Gil; el gobernador de Anzoátegui en ese momento, Aristóbulo Istúriz (@psuvaristobulo); así como las cuentas oficiales de los ministerios de Educación Universitaria, de Transporte Terrestre, para la Mujer, Corpomiranda, la Vicepresidencia Social, la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), Pdval, Mercal, y redes de partidarios de Maduro como ForoCandanga, además de numerosos periodistas, profesionales e individualidades reconocidas.Las cuentas fueron restauradas días después, alegándose que fue «un error».



En junio de 2017, fueron suspendidas sin explicación decenas de cuentas de medios de comunicación y activistas del chavismo. Por lo menos trece cuentas de la emisora estatal Radio Nacional de Venezuela fueron suspendidas, entre ellas su cuenta principal, @RNVContigo, y las cuentas de las emisoras regionales @rnvcentral, @rnvtachirafm, @rnvzulia, @rnvanzoategui, @rnvlosllanosfm, @rnvtachirafm y @rnvportuguesa, así como los canales @rnvmusical y @rnvindigena, y las secciones @rnvcultura, @rnvdeportes y @rnvinter. Además, fueron bloqueadas las cuentas de Radio Miraflores (@MirafloresFM) y la de Miraflores TV (@MIRAFLORES_TV), medios de comunicación de la Presidencia de la República, así como de importantes influenciadores y tuiteadores chavistas. Ninguna de estas cuentas pudo ser recuperada.



