Liberan a un estadounidense detenido en Venezuela tras cinco años de prisión

Todd Michael Leininger Credito: Efe

27-04-19.-El estadounidense Todd Michael Leininger, arrestado en 2014 en Venezuela acusado de ser un supuesto agente antigubernamental y disparar a un vecino, fue liberado y está en viaje de regreso a Estados Unidos, informó este viernes el senador estadounidense Todd Young, mreseñó la agencia Efe.



El senador precisó que la liberación se logró tras gestiones con funcionarios estadounidenses y venezolanos, y organizaciones internacionales, que incluyeron cartas enviadas al presidente de EEUU Donald Trump, y el vicepresidente, Mike Pence.



"Después de cinco años, me siento aliviado de que a Todd finalmente se le haya permitido regresar a Estados Unidos, y espero darle la bienvenida a su hogar en Indiana", manifestó el senador.



"Es vergonzoso que las autoridades venezolanas hayan tardado casi un año en reconocer el estado de derecho y liberar a Todd como lo ordenó un tribunal venezolano", manifestó el congresista por Indiana.



Leininger fue arrestado en 2014 tras ser acusado de disparar a un vecino y adicionalmente se le acusó de ocultar armas de fuego no registradas.



Young, detalló en un comunicado, ha presentado un proyecto de ley con el que busca "responsabilizar a los que están en el poder en Venezuela por la detención continuada de Todd Leininger y de muchos otros".



Tras su arresto, su madre Bárbara Leininger, que reside en la ciudad de Bloomington, Indiana, inició una campaña por la libertad de su hijo al asegurar que no era un terrorista ni un agente antigubernamental.



Según la madre, su hijo simplemente había ido con su esposa venezolana a San Cristóbal, Táchira, a visitar a familiares de ésta para llevarle insumos como artículos de higiene.



El Gobierno de la entidad describió al estadounidense como un "agente internacional con un historial criminal que se encontraba en Venezuela participando en las fatales protestas antigubernamentales".



La madre ha señalado que es cierto que su hijo disparó a un vecino, pero que lo hizo en defensa propia.