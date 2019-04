(VIDEO) Argentina: Persecución a opositores: nueva embestida contra Milagro Sala

26 abril 2019 - El Comité por la Liberación de Milagro Sala denunció una nueva maniobra del Poder Judicial de Jujuy para perseguir a la líder de la Tupac Amaru. En este marco, desde el Comité detallaron: “La persecución política y judicial parece no tener límite en la Provincia de Jujuy. Milagro Sala enfrentará un nuevo juicio el próximo 26 de abril por la causa conocida como ´Luca Arias´ que investiga los hechos ocurridos durante la jornada del 3 de julio de 2006 en los que participaron el militante social Cesar Cristian Arias y miembros de la organización Tupac Amaru”.En esta misma línea, desde el espacio de defensa de los derechos de Milagro y los militantes populares de Jujuy recordaron: “La causa que investiga un enfrentamiento entre referentes de la organización Corriente Clasista y Combativa y la Tupac Amaru en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia fue caratulado como lesiones agravadas y la misma prescribió en 2009. Curiosamente fue reabierta en 2016 por el Juez Pablo Pullen Llermanos, aliado judicial del contador Gerardo Morales como parte del entramado de persecución y hostigamiento que sufren las organizaciones sociales en la provincia de Jujuy. Así es que el 9 de marzo de 2016 Juan Carlos Maidana se presentó de forma espontánea a declarar mientras se encontraba privado de su libertad y cumpliendo condena por violar a una menor de edad. El detenido nunca se presentó como querellante en la causa que investigaba los hechos ocurridos en julio de 2006 pero esto bastó para reabrir la causa”.Además, relataron: “A partir de una nota del diario Clarín, que hoy vuelve a la escena por los despidos masivos, firmada por el periodista Gabriel Levinas, desde el multimedio intentaron responsabilizar a la Diputada del Parlasur por la muerte del militante social Luca Arias. Resulta fundamental resaltar que la causa está caratulada como lesiones y que el militante social no murió como consecuencia de ese episodio en 2016 sino como resultado de una grave enfermedad”.“Luciana Santillán, referente de la Corriente del Pueblo en Jujuy y viuda de Arias aseguró tiempo atrás que, quien fuera su marido, falleció de un cuadro de leucemia mieloide aguda. Así mismo presentó acciones legales en contra del diario Clarín y el periodista Gabriel Levinas y aseguró: “No quiero que se use la muerte de Luca para cuestiones que apuntan a destruir las organizaciones sociales jujeñas”. Si bien se realizó el pedido de derecho a réplica, el diario Clarín nunca lo publicó”, concluyeron desde el Comité.