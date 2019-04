Trabajador de Corpoelec detenido en Bolívar acusado de "daños al SEN" fue trasladado a Dgcim en Caracas

Referencial Credito: Web

23-04-19.-Otoniel Ramos fue trasladado del estado Bolívar a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas este lunes, 22 de abril. Así lo reseñó el diario regional Correo del Caroní.



Ramos fue detenido el pasado jueves, 18 de abril, en su vivienda, a la que llegaron funcionarios de la Dgcim. El trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) fue acusado por la Fiscalía de haber causado “daños al Sistema Eléctrico Nacional“.



Según el diario bolivarense, el trabajador tiene 18 años dentro de la empresa eléctrica, pero desde hace más de un año lo habían suspendido de su cargo dentro de la División de Automatización, Tecnología, Información y Telecomunicaciones de Corpoelec.



La familia de Ramos denunció que lo presentaron en tribunales de Ciudad Guayana, en una audiencia a puerta cerrada en la que no permitieron la entrada de los abogados defensores.



“Estamos en stand by, no ha pasado más nada hasta el sábado. Ese día en la noche pude hablar con él, me llamó, me dijo que estaba bien y que el traslado podía ser entre lunes y martes”, contó al Correo de Caroní, la esposa del trabajador Adelina Piña.



Además de esta detención, el tribunal del Área Metropolitana de Caracas, que ordenó el allanamiento la vivienda de Ramos y lleva la causa, también ordenó la detención de otros trabajadores de Corpoelec.



Se trata de Ramón García García, Julio Acuña Núñez, Miguelangel Freitas Loreto y Jesús Rodríguez Landoni. Sin embargo, ninguno de ellos está en el país.



Tesis del sabotaje



El gobierno mantiene la tesis que sobre el Sistema Eléctrico Nacional hubo ataques y sabotajes, dirigidos desde Estados Unidos y con apoyo de la oposición venezolana.



Desde los megaapagones del mes de marzo señalan que hubo ataques cibernéticos, electromagnéticos y físicos a las instalaciones. Entre ellos afirmaron que francotiradores dispararon en uno de los patios de transformadores de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, para provocar la caída general del sistema en el país.



Antes de la aprehensión de Ramos, Geovanny Zambrano también fue señalado de sabotaje contra el sistema eléctrico. En principio la Dgcim lo detuvo para interrogatorios el 11 de marzo en Puerto Ordaz.



Aunque lo liberaron al día siguiente, volvió a ser apresado y acusado en un juzgado de los supuestos delitos asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje.