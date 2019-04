Milicia de ultraderecha que detiene migrantes en la frontera habría "planeado" matar a Obama y Clinton

En la frontera sur de Nuevo México, no lejos de la ciudad de El Paso, Texas, fue detenido el líder de una milicia armada de ultraderecha. Se trata de Larry Mitchell Hopkins, dirigente del grupo denominado United Constitutional Patriots (Patriotas Constitucionales Unidos), cuyos integrantes realizan patrullajes en la región fronteriza y, fuertemente armados y autoproclamados vigilantes, detienen a indocumentados y solicitantes de asilo que cruzan desde México.



Una labor que, cabe señalar, no tienen autoridad para realizar y por ende se encuentra al margen de la ley.



Pero esa no es la única perturbadora actitud o pretensión que se ha atribuido a Hopkins y su grupo. De acuerdo al portal Daily Beast, testigos señalaron a las autoridades que Hopkins, de 69 años, ha afirmado que miembros de United Constitutional Patriots han entrenado para cometer asesinatos y que entre sus supuestos objetivos figuran el expresidente Barack Obama, la excandidata presidencial Hillary Clinton y el magnate liberal George Soros.



La motivación de ese grupo para, presuntamente, realizar esos ataques sería el “apoyo a antifa” que los miembros de ese grupo extremista le atribuyen a esas personalidades.



“Antifa” es el apelativo que se ha dado a grupos antifacistas estadounidenses, integrados por activistas de izquierda que realizan protestas y acción directa en contra de grupos de ultraderecha, supremacistas blancos y otros extremistas. Y aunque ciertamente muchos grupos antifacistas son muy activos en su protesta y contraprotesta, la gran mayoría de ellos recurren a la manifestación pacífica y no son violentos; solo algunos se confrontan física y activamente con sus rivales.



Sea como sea, e incluso si se aceptase (lo que está en disputa) denominar “antifa” a todo aquel que protesta públicamente contra supremacistas blancos, neonazis y otros ultraderechistas radicales y no solo a los que realizan confrontaciones directas, la vinculación de Obama, Clinton y Soros con esos grupos no es sino una teoría conspirativa.



Sea como se la noción de que esa milicia estuviese planeando asesinatos resulta perturbadora y ciertamente amerita ser investigada a fondo.



El arresto de Hopkins hace unos días, con todo, se dio bajo cargos de posesión de armas y municiones siendo un criminal convicto, si bien las actividades documentadas o presuntas de United Constitutional Patriots han preocupado a las autoridades desde hace tiempo.



El FBI inspeccionó meses atrás la residencia y la “oficina” de Hopkins y halló más de una docena de armas de fuego, entre ellas rifles, escopetas y pistolas, en una revisión en la que el propio Hopkins participó voluntariamente. Pero fue hasta ahora que las autoridades procedieron contra él y le incautaron nueve armas de fuego. Dado que Hopkins había sido ya sentenciado por posesión ilegal de armas en 1996 y luego en 2006, el tener ese arsenal fue el motivo de su arresto. Si es hallado culpable podría enfrentar hasta 10 años de prisión.



Pero más allá de la posesión de esas armas, que si Hopkins no hubiese tenido los antecedentes citados posiblemente habría sido legal, son las actividades de “vigilancia” fronteriza y las supuestas intenciones de cometer asesinatos lo que más habría inquietado a las autoridades.



Al respecto de las intenciones homicidas citadas, fuentes de prensa han dicho que testigos alertaron a las autoridades de que Hopkins había hablado al respecto, y eso se asentó en la orden de arresto. Pero hasta el momento no se ha revelado si United Constitutional Patriots habría efectivamente dado pasos en ese sentido o si ello es parte de un contexto de conspiración y truculenta elucubración y retórica que rodea a grupo