(VIDEOS) Excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño denuncia persecución política en su contra

18 abril 2019 - El excanciller de Ecuador, Ricardo Patiño, denunció este jueves una persecución política en su contra luego que un juez dictara una orden de captura en su contra.En una entrevista exclusiva para teleSUR, el exfuncionario dijo que la medida emitida por el juez de la Unidad Judicial Penal de Latacunga, Flavio Palomo, es una acción burda que claramente clarifica como persecución política que no tendrá ninguna cabida en el ámbito internacional.Patiño afirmó que la razón del dictamen en su contra es por una intervención que realizó en una reunión interna del movimiento político Revolución Ciudadana en octubre de 2018, "en la que llamo a nuestra militancia a acompañar al pueblo ecuatoriano en las calles, en las carreteras, ante las instituciones públicas sin usar la violencia".Además, aseguró que el llamado realizado es para defender el derecho de la población ante las recientes medidas gubernamentales implementadas en el país, como despidos masivos, planes de privatización de bienes estatales, aumento del precio de los combustibles, entre otras.El también exministro de Defensa criticó la firma de un acuerdo entre el Gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual prevé que "traerá más recesión, pobreza y desempleo" en el país.Patiño garantizó que no van a encontrar nada en su contra durante los diez años que desempeñó funciones en el Gobierno del exmandatario Correa. "No han encontrado nada ni lo van a encontrar, somos gente honrada", indicó.El exministro destacó que en Ecuador existe una "justicia totalmente politizada" cuyo principal objetivo es "liquidar al correísmo", en referencia a los seguidores del expresidente Rafael Correa.El excanciller alertó que la persecución política busca acabar y destruir con "todo lo que huela a correísmo, lo que se parezca al correísmo, los que hayan trabajado con el correísmo".Además, a través de su cuenta en Twitter publicó un video para explicar los motivos detrás de la privativa de libertad en su contra. "El derecho a la resistencia es un derecho constitucional de todos y nos tendrían que apresar a todos", aclaró."Esta absurda e ilegal orden de captura se hace luego de que el sábado pasado ya una jueza de Latacunga le había negado al mismo fiscal un apresurado pedido de detención en mi contra por el simple hecho de que había declarado en una cadena internacional de noticias que yo estaba evaluando la posibilidad de quedarme o no en el Ecuador", enfatizó.El excanciller reiteró que su declaración fue realizada "ante el hecho de que la justicia estaba totalmente sesgada en contra de los funcionarios del Gobierno de Rafael Correa".Patiño reafirmó que él siempre ha participado en la lucha social por los derechos de la población y que no va a dejar de luchar pese a las medidas implementadas en su contra.