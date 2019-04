Morbo, juicios y mojigatería: Las barreras que impiden a las mujeres latinoamericanas amamantar con naturalidad en lugares públicos

La noticia causó escándalo en la región. Carmen Quinteros Giménez, de 33 años, y quien hace dos y medio fue madre, fue condenada a 45 meses de arresto domiciliario por la disciplina militar, pena ratificada por la Corte Suprema de Justicia en la rama civil. Su falta: haber pedido permiso ante sus superiores para amamantar a su hijo, luego que se cumpliera su licencia de maternidad y el periodo de lactancia.

El caso renovó el clamor de muchos sectores de la sociedad en distintos países de Latinoamérica para flexibilizar las normas y permitir así que las mujeres lactantes puedan ofrecer alimentos a sus recién nacidos sin ningún tipo de restricciones, un derecho que promulga la misma Organización Mundial de la Salud.

El ejemplo chileno

Aún en la región hay muchas barreras culturales y mentales, señaló Giselle Uribe, representante de la Corporación La Comunidad de la Leche, en diálogo con Yahoo Noticias desde Santiago de Chile.

"Yo diría que las principales barreras son mucho más mentales y culturales (prejuicios, desconocimiento, morbo, etc) que legales, me refiero a que al menos aquí en Chile no existe una pena o ‘condenas’ a quienes practicamos la lactancia materna. De hecho en nuestro país desde hace mucho tiempo se viene promoviendo la protección de la lactancia y la normalización del acto de amamantar en público", afirmó Uribe.

Ella se refirió a que en Chile cuentan con un periodo de maternidad cercano a los cinco meses y medio, que fortalece el vínculo entre madre e hijo. De igual manera, señaló que las madres lactantes tienen derecho a una hora diaria para amamantar a sus hijos incluso hasta los dos años.

"Recientemente fue aprobada la llamada ‘Ley Criamor’ (2015) que como base consagra la lactancia como un derecho de la madre y del bebé, y que incluso establece multas para quienes interfieran o impidan el libre ejercicio del amamantamiento. También establece medidas que favorezcan la conciliación entre lactancia materna y trabajo, entre otras cosas", explicó la representante de la Corporación La Comunidad de la Leche.

De todos modos, Uribe indicó que aún así es común que las mamás sigan experimentando cuestionamientos, ya sea por amamantar en público o por el solo hecho de seguir dando pecho a un bebé "al que se considera demasiado ‘mayorcito’. Además, existen otras dificultades como por ejemplo realizar la extracción y conservación de la leche materna en sus lugares de trabajo (no hay un lugar apto y terminan extrayendo en baños) o para poder hacer uso de su derecho a la hora de amamantar, que en algunos casos no es respetado.

Argentina endureció sus leyes

En Argentina hace tres años ocurrió un caso similar al de la paraguaya Quinteros. Constanza Santos, una joven de 22 años, fue abordada en la plaza de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, por dos policías que le prohibieron amamantar en público a su hijo de 9 meses de nacido.

Lo anterior a pesar de que en el país existe la Ley Nacional 26.873 de Promoción y Concientización Pública sobre la Lactancia Materna. Cuestiona sobre el caso de la mujer en Buenos Aires, la puericultora universitaria y psicóloga Paola de los Santos: "Creo que seguimos debatiendo esto porque las tetas las tenemos las mujeres y, mientras la sociedad siga pensando que el cuerpo de la mujer le pertenece a cualquiera menos a ella, todos se creerán con derecho a opinar y a aprobar o rechazar, por ejemplo, que una mujer amamante en público. Realmente estoy convencida de que si fuesen los hombres los que amamantasen a los bebés humanos no estaría respondiendo estas preguntas".