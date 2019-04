Chomsky calificó de escandaloso el arresto de Julián Assange

Noam Chomsky calificó este viernes de escandaloso el arresto de Julian Assange, fundador del portal de filtraciones y denuncias Wikileaks, en el sentido que los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Ecuador y Suecia se unieron para silenciar a un periodista que estaba produciendo materiales que las personas en el poder no quieren que la multitud conozca.

AMY GOODMAN: ¡Esto es Democracy Now! Soy Amy Goodman desde Boston, estamos con Noam Chomsky para transmitir una conversación pública. Le pregunté sobre el arresto de Julian Assange.

NOAM CHOMSKY: Bueno, el arresto de Assange es escandaloso en varios aspectos. Uno de ellos es solo el esfuerzo de varios gobiernos, y no es solo el gobierno de los Estados Unidos. Los británicos están cooperando. Ecuador, por supuesto, ahora está cooperando. Suecia, antes, había cooperado. Los esfuerzos por silenciar a un periodista que estaba produciendo materiales que personas en el poder no querían que la multitud conociera, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que sucedió. WikiLeaks estaba produciendo cosas que la gente debería saber acerca de los que están en el poder. A la gente en el poder no le gusta eso, así que tenemos que silenciarlo. ¿OKAY? Este es el tipo de cosa, el tipo de escándalo que, desafortunadamente, ocurre una y otra vez.

Para tomar otro ejemplo, justo al lado de Ecuador, en Brasil, donde los desarrollos que han tenido lugar son extremadamente importantes. Este es el país más importante de América Latina, uno de los más importantes del mundo. Bajo el gobierno de Lula a principios de este milenio, Brasil era el país más respetado, quizás el más respetado del mundo. Fue la voz del Sur Global bajo el liderazgo de Lula da Silva. Note lo que pasó. Hubo un golpe, un golpe suave, para eliminar los efectos nefarios del partido laborista, el Partido de los Trabajadores. Estos son descritos por el Banco Mundial, no por mi, el Banco Mundial, como la "década dorada" en la historia de Brasil, con una reducción radical de la pobreza, una extensión masiva de la inclusión de las poblaciones marginadas, gran parte de la población, afro-brasileños, Indígenas: quienes fueron traídos a la sociedad, un sentido de dignidad y esperanza para la población. Eso no podría ser tolerado.

Después de que Lula, deja el cargo, se produce una especie de "golpe suave", no analizaré los detalles, pero el último movimiento, en septiembre pasado, fue tomar a Lula da Silva, la figura más popular en Brasil, quien seguramente iba a ganar las próximas elecciones, fue encarcelado, en confinamiento solitario, esencialmente una sentencia a muerte, 25 años en la cárcel, con prohibiciones de leer prensa o libros y, fundamentalmente, tener prohibido hacer una declaración pública, a diferencia de Asesinos en masa en el corredor de la muerte. Esto, para silenciar a la persona que probablemente ganaría la elección. Es el preso político más importante del mundo. ¿Oyes algo al respecto?

Bueno, Assange es un caso similar: tenemos que silenciar esta voz. Vuelves a la historia. Algunos de ustedes recordarán cuando el gobierno fascista de Mussolini puso a Antonio Gramsci en la cárcel. El fiscal dijo: "Tenemos que silenciar esta voz durante 20 años. No puedo dejar que hable ". Eso es Assange. Eso es Lula. Hay otros casos. Ese es un escándalo.

El otro escándalo es el alcance extraterritorial de los Estados Unidos, que es impactante. Quiero decir, ¿por qué debería los Estados Unidos, por qué debería hacerlo, por qué algún otro estado podría hacerlo? Pero, ¿por qué Estados Unidos tiene el poder de controlar lo que otros están haciendo en otras partes del mundo? Quiero decir, es una situación bizarra. Pasa todo el tiempo. Y ni siquiera lo notamos. Al menos no hay comentarios al respecto.

Como, tomar los acuerdos comerciales con China. ¿OKAY? ¿De qué se tratan los acuerdos comerciales? Son un esfuerzo por impedir el desarrollo económico de China. Es exactamente lo que son. Ahora, China tiene un modelo de desarrollo. A la administración de Trump no le gusta. Entonces, por lo tanto, vamos a minarlo. Pregúntese: ¿Qué pasaría si China no cumpliera las reglas que Estados Unidos está tratando de imponer? China, por ejemplo, cuando Boeing o Microsoft, alguna otra compañía importante, invierte en China, China quiere tener cierto control sobre la naturaleza de la inversión. Quieren cierto grado de transferencia de tecnología. Deben ganar algo de la tecnología. ¿Hay algo malo con eso? Así es como Estados Unidos desarrolló, robando, lo que llamamos robo, tecnología de Inglaterra. Es así como se desarrolló Inglaterra, tomando tecnología de países más avanzados: India, los Países Bajos, incluso Irlanda. Así es como cada país desarrollado ha alcanzado la etapa de desarrollo avanzado. Si a Boeing y Microsoft no les gustan esos acuerdos, no tienen que invertir en China. Nadie tiene un arma en la cabeza. Si alguien realmente creyera en el capitalismo, debería ser libre de hacer cualquier arreglo que quiera con China. Si se trata de transferencia de tecnología, está bien. Estados Unidos quiere bloquear eso, por lo que China no pueda desarrollarse.

Note lo que se llama derechos de propiedad intelectual, exorbitantes derechos de patente para medicamentos, por ejemplo, para Windows, Microsoft tiene un monopolio en los sistemas operativos, a través de la Organización Mundial de Comercio. Supongamos que China no los cumpliera. ¿Quién se beneficiaría y quién perdería? Bueno, el hecho del asunto es que los consumidores en los Estados Unidos se beneficiarían. Significaría que obtendrían medicamentos más baratos. Significaría que cuando obtienes una computadora, no estarías amarrado a Windows. Usted podría obtener un mejor sistema operativo. Bill Gates tendría un poco menos de dinero. Las corporaciones farmacéuticas no serían tan ricas como son, un poco menos ricas. Pero los consumidores se beneficiarían. ¿Hay algo malo con eso? ¿Hay algún problema con eso?

Bueno, se podría preguntar: ¿Qué hay detrás de todas estas discusiones y negociaciones? Esto es cierto en todos los ámbitos. Casi cualquier problema que elija, puede preguntarse: ¿Por qué se acepta esto? Entonces, en este caso, ¿por qué es aceptable que los Estados Unidos tengan la facultad de comenzar a dar siquiera una propuesta para extraditar a alguien cuyo delito es exponer a los materiales públicos que las personas en el poder no quieren que vean? Eso es básicamente lo que está pasando.