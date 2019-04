Colombia: Se inició el juicio contra alias Popeye por amenazas contra Petro

Este viernes se inició el juicio contra el exjefe de sicarios del cartel de Medellín, John Jairo Velásquez Vásquez, más conocido con el alias de ‘Popeye’ por las amenazas que le hizo a un grupo de dirigentes políticos en su cuenta de Twitter.



El pasado 11 de enero, la Fiscalía General presentó el escrito de acusación contra ‘Popeye’ por los delitos de hostigamiento agravado, amenazas, instigación a delinquir, ocultamiento, alteraciones o destrucción de elementos materiales probatorios por las amenazas hechas en contra de los senadores Gustavo Petro e Iván Cepeda.



En la diligencia que se adelantó este viernes el juzgado quinto penal del circuito especializado de Medellín citó al excandidato presidencial en calidad de denunciante y víctima. Sin embargo, en el desarrollo de la audiencia el fiscal del caso manifestó que se había presentado una confusión y no contaba con todo el material probatorio.



Debido a esto, se pidió el aplazamiento de la diligencia judicial. El senador de la ‘Colombia Humana’ publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que dejó entrever su molestia por la suspensión de la audiencia en la capital de Antioquia.



"En la audiencia esta alias ‘Popeye’, el juzgado, los medios de prueba, el twitter amenazante puesto por alias Popeye contra mi, es la segunda audiencia y me hago presente. Y adivinen qué? La fiscalía pide aplazarla porque no tiene el twitter que puso Poepye Me niegan justicia (sic)", trinó Petro.



En la audiencia en el juzgado quinto especializado de Medellín se hace presente por medio virtual alias "Popeye" quien me amenazó de muerte por redes



Lo acuso por cuatro delitos: amenazas, Hostigamiento por motivos políticos.

Instigación a delinquir y ocultamiento de pruebas



‘Popeye’ se encuentra privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa en Valledupar desde mayo de 2018 en el desarrollo de los procesos penales que se le adelantan por las amenazas hechas contra los dirigentes políticos y las extorsiones que habría adelantado en contra de dos familias de Medellín.



El que en un momento fue considerado el hombre más cercano a Pablo Escobar Gaviria se ha declarado inocente en estos dos procesos penales indicando que todo se trata de un montaje judicial en su contra.