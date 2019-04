(AUDIO) Exigen justicia en el caso de Ángela Aguirre tras publicación de audio de la joven antes de fallecer

12-04-19.-Las redes sociales publicaron este pasado jueves un presunto audio grabado por la joven Ángela Aguirre, en el que confirma que fue violada antes de morir ahogada en el río Caroní, cerca de la isla La Terecaya,ubicada en Puerto Ordaz, estado Bolívar.“José Alberto me dejó desnuda… José Alberto me violó”, fueron las palabras enviadas entre llantos a una amiga a través de un mensaje de audio, que confirma el resultado arrojado por la primera autopsia del cuerpo de la adolescente, en donde se encontraron señales de violencia en su órganos sexuales.El nombre correspondería a uno de los siete detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el 27 de marzo. En ese momento, el director del ente policial, Douglas Rico, indicó que la causa de muerte había sido asfixia mecánica por inmersión.La muerte Ángela, de 16 años, conmocionó a la opinión pública después de que se denunció su desaparición el pasado 23 febrero, cuando viajaba con un grupo de amigos a La Terecaya para celebrar un cumpleaños a bordo de la lancha “El Kaki”. Tras días de búsqueda, su cuerpo apareció cerca del balneario El Rey el 26 de marzo.Aunque inicialmente se manejó el caso como accidente producto de negligencia, tras la necropsia comenzó a realizarse la investigación por homicidio.El padre de la joven víctima, Ángel Aguirre, validó la autenticidad del audio, señalando que el material fue desestimado por la Fiscalía como prueba, a pesar de los reclamos de los abogados, quienes denuncian que el proceso judicial se encuentra viciado.Según los abogados de Aguirre, la fiscal Emily Hernández solicitó una segunda autopsia, luego de la cual descartó la violación al afirmar que la menor tuvo sexo consensuado tras ingerir alcohol.“Ahora le están dando un vuelco a la situación, queriendo hacerlo pasar por un accidente“, declaró Aguirre, quien además advirtió sobre las pretensiones del Ministerio Público de engavetar el caso.Aguirre señaló que Cedeño, presunto autor del crimen, no era novio de su hija, sino expareja de su mejor amiga, y que la había invitado a celebrar su cumpleaños 18 en el lugar donde posteriormente ocurrió el hecho.“Dios, es verdaderamente insólito que a estas alturas y ya teniendo al descubierto a la Fiscal y sus planes de ocultar un crimen y dar libertad a los culpables, como medio de defensa piensa atacarnos como padres, utilizando la lopna difamando y mintiendo”, escribió Ángel Aguirre en su cuenta de en la red social Twitter.Hasta el momento, los tribunales del estado Bolívar han diferido en cuatro oportunidades la audiencia de presentación de los implicados en la muerte de la adolescente. Los otros seis acusados son José Zorrilla (44 años), Glauder Zorrilla (19 años), Orlando Salazar (35 años), Joselyn Barreto (18 años), Dayana Nicieza (28 años) y Wilmer Díaz (30 años).