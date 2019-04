(VIDEO) "Assange es ciudadano de Australia y de Ecuador, no puede ser sometido a la jurisdicción y las leyes de espionaje de EEUU", argumentó abogada Eva Golinger

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue detenido este jueves en Londres después de que el Gobierno de Ecuador le retirara el asilo diplomático y permitiera a la Policía británica ingresar a su embajada, donde el periodista se refugiaba desde 2012. "Es una grave violación, no solamente del derecho internacional, sino de los derechos humanos", opinó al respecto la abogada y escritora Eva Golinger.



"Hay que recordar que Julian Assange es un ciudadano ecuatoriano", añadió la periodista, y subrayó que "lo que ha hecho básicamente el Gobierno de Lenin Moreno es abrir la puerta de su sede diplomática soberana para que detengan a un ciudadano de su país". "Es una situación sin precedentes", aseguró.



Por otra parte, Golinger recordó que Assange lo único que hizo fue difundir "información de interés público" y, si bien "lo quieren vincular con cargos de espionaje", él no fue quien filtró los documentos clasificados del Gobierno estadounidense.



"Assange es ciudadano de Australia y de Ecuador, entonces no puede ser sometido a la jurisdicción y las leyes de espionaje de EE.UU.", argumentó la abogada, y enfatizó que "él cumplió su papel de periodista". Según Golinger, si el fundador de WikiLeaks va a juicio por esto, entonces "tienen que enjuiciar también a los otros medios y periodistas que publicaron esa información, que son los de casi todo el mundo".



A su vez, analizó que de ahora en adelante "puede suceder cualquier cosa", luego de la "tragedia" de este jueves. "Si Julian Assange es perseguido y enjuiciado por difundir información de interés público, le puede pasar a cualquier periodista", afirmó. Por eso "deberían salir todos en su defensa", apuntó.



Respecto a la "suspensión" de la ciudadanía ecuatoriana aprobada por Quito con el argumento de "irregularidades" en el trámite, Golinger dijo que "la única razón para hacerlo era para poder justificar la entrega a las autoridades británicas para que sea extraditado" a EE.UU. Al respecto, recordó que "la ley ecuatoriana no permite la extradición de un ciudadano a un tercer país".



Finalmente, destacó como algo llamativo que en EE.UU. "solo lo han acusado de hackeo" y por ese delito "puede afrontar hasta cinco años de prisión". "Hacer todo este escándalo para solamente traerlo a estar hasta cinco años o menos en una prisión estadounidense es extraño", reflexionó.



"Deben estar preparando más cargos contra Assange y quieren tenerlo detenido para proceder", concluyó.