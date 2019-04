(VIDEO) Diseñadora Vivienne Westwood: "Assange me dijo que Ecuador lo expulsaría porque es muy débil ante una gran presión por parte de EEUU"

Este 11 de abril, en el marco de una entrevista a Ruptly, la diseñadora de modas británica Vivienne Westwood calificó el arresto del fundador de Wikileaks, Julian Assange, de "increíblemente violento" y argumentó que este precedente amenaza los derechos humanos y la libertad de expresión.



Hablando frente a la Corte de Magistrados de Westminster de Londres —que este jueves declaró a Assange culpable de evadir la Justicia, luego de que el activista reiterara su inocencia—, la diseñadora reveló que había visitado al periodista australiano el martes y ya en ese momento él sentía que su expulsión de la legación era inminente.



"Leí un papel que decía que Ecuador no lo expulsaría. Y cuando entré para ver a Julian, él me dijo: 'Son mentiras', porque Ecuador es muy débil ante una gran presión por parte de EE.UU. y ellos solo están esperando encontrar una excusa", transmitió Westwood las palabras de Assange.



"Me arrestarán mañana o definitivamente en dos semanas", le dijo el periodista exiliado.



Assange luego de ser arrestado por la policía británica, en Londres, 11 de abril de 2019.

"Este es un problema de derechos humanos, de expresión libre y del mal uso de la ley por parte del Gobierno, porque lo que está en juego es el hecho de que Chelsea Manning y Julian [Assange] publicaran datos sobre los crímenes de guerra de Estados Unidos; Chelsea como informante, Julian como editor, y de esto se trata", sostuvo la mujer.



"Desde entonces esta Corte los ha estado esperando", comentó Westwood, de 78 años, que es una firme defensora del fundador de WikiLeaks e incluso diseñó en 2018 una camiseta para apoyarlo.



Además, Westwood declaró que culpa a Londres por la situación, ya que mantuvo a Assange "atrapado en esa Embajada bajo falsas pretensiones e ilegalmente durante años".