Pamela Anderson sobre el arresto de Assange: "Reino Unido, eres la perra de EEUU"

La actriz estadounidense Pamela Anderson ha reaccionado con enfado a la entrega 'de facto' del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a las autoridades británicas por parte de la Embajada ecuatoriana en Londres este jueves.La estrella de 'Baywatch' ('Guardianes de la bahía') criticó duramente al Reino Unido, Ecuador y Estados Unidos tras el arresto del australiano, que tuvo lugar poco después de que la Embajada ecuatoriana le retirara el asilo del que había gozado durante casi siete años.La primera ministra británica, Theresa May, confirmó que el arresto se efectuó por solicitud de Washington, que reclama a Assange por haber divulgado información clasificada en su plataforma WikiLeaks.Ante estas noticias, Anderson hizo una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, en las que tildó al Reino Unido de "perra de EE.UU." y acusó a Londres de usar el arresto "para desviar la atención pública del Brexit"."¿Cómo pudiste, Ecuador? (Porque te expuso)", se preguntó y contestó en una aparente referencia a un reciente informe de WikiLeaks que incriminaba al presidente ecuatoriano en actos de corrupción."¿Y EE.UU.? Este presidente cobarde y tóxico. ¿Realmente necesita alentar a sus militantes? Eres egoísta y cruel. Has hecho retroceder al mundo entero", indicó.La estadounidense también expresó su preocupación por el estado de salud de Assange, observando que "se ve muy mal".Anteriormente la actriz ya había expresado abiertamente su admiración por Assange, al que describió como "una de las personas vivas más importantes"."Tenemos esa cercanía, él no tiene una relación tan cercana con la gente como conmigo. Tengo una relación personal y real con él, es una de mis personas favoritas", afirmó la actriz a Fox News en agosto pasado.