Familia de Khashoggi niega haber llegado a un acuerdo con Arabia Saudí

Una foto del periodista Jamal Khashoggi durante una manifestación frente al consulado saudí en Estambul (Turquía), 5 de octubre de 2018 Credito: Archivo

La familia del periodista opositor Jamal Khashoggi, asesinado brutalmente en el consulado de Arabia Saudí en Turquía, niega haber alcanzado un acuerdo con Riad.



El diario estadounidense The Washington Post reveló el 1 de abril que Arabia Saudí ofreció a cada uno de los hijos de Khashoggi casas por valor de un millón de dólares y pagos mensuales de 10 000 dólares para mantenerse callados y evitar críticas de parte de la familia del periodista asesinado.



"Actualmente se está llevando a cabo el juicio y no hubo ni hay ninguna negociación en curso", ha reaccionado Salah, el hijo mayor de Khashoggi, en un mensaje difundido este miércoles en su cuenta en la red social Twitter.



Por otro lado, el hijo de Khashoggi —asesinado en octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudí en la ciudad turca de Estambul— insistió en que "la gente que cometió y estuvo implicada en este crimen" tiene que ser castigada.



Después de surgir evidencias de que el asesinato fue cometido por un equipo de saudíes enviado desde Riad (la capital saudí), fuentes policiales turcas no descartaron que la orden directa para segar la vida de Khashoggi hubiera venido del príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman Al Saud.



La monarquía saudí ha sido blanco de fuertes presiones y críticas internacionales por el caso Khashoggi, un escándalo que, además de empañar la imagen del joven príncipe heredero, provocó una fuga de inversores extranjeros del país y empeoró el negro historial de derechos humanos de Arabia Saudí.



El príncipe heredero de la corona de los Al Saud también es profundamente atacado a nivel internacional por el prolongado conflicto en Yemen, país al que Riad bombardea constantemente desde marzo de 2015. Grupos pro derechos humanos culpan a Bin Salman de la peor crisis humanitaria que se está viviendo en el país más pobre del mundo árabe.