Muere un inmigrante bajo custodia del servicio de inmigración de EEUU

Una representación de la Universidad de Michigan sobre las 3.000 personas que han fallecido en las últimas dos décadas cruzando ilegalmente a EE. UU. Credito: Agencias

Un migrante mexicano que presentaba síntomas de influenza murió bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).



Abel Reyes Clemente, de 54 años de edad, murió el pasado miércoles en el Centro de Procesamiento de Florence, a 105 kilómetros al sureste de Phoenix, Arizona, después de que los servicios médicos de la agencia no pudieron mantenerlo con vida, informó ICE en un comunicado difundido este viernes.



Según la agencia, el pasado lunes 1 de abril, Reyes Clemente presentó síntomas de influenza, por lo que fue sometido a observación médica. Dos días después, el migrante mexicano ya "no respondía y no respiraba", razón por la que llamaron a los médicos del Centro Médico Mountain Vista (MVMC), pero no pudieron mantener con vida a Abel y registraron su fallecimiento el miércoles a las 06:33 horas (tiempo local).



De acuerdo con las autoridades, está pendiente una autopsia para determinar la causa oficial de muerte.



Otros casos

Se trata del cuarto detenido que fallece bajo la custodia de ICE en tan solo 7 meses. El pasado 18 de febrero, un migrante mexicano de 45 años arrestado por la Patrulla Fronteriza por reingresar ilegalmente a EE.UU., murió la víspera en un hospital de Texas.



En diciembre de 2018, una niña guatemalteca de siete años falleció horas después de quedar bajo custodia de las fuerzas estadounidenses, mientras que una segunda menor, de ocho años, murió a finales de diciembre también en la frontera entre EE.UU. y México, bajo la responsabilidad de ICE.