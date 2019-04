Asesinan a un venezolano cuando salía de la Comisión de DDHH de Trinidad y Tobago

Referencial Credito: Web

05-04-19.-La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lamentó este viernes el asesinato de un solicitante de asilo venezolano en Trinidad y Tobago, quien recibió un disparo cuando salía del edificio de la Comisión de Derechos Humanos a las afueras de la capital, Puerto España, reseñó la agencia Efe.



La Policía de Trinidad y Tobago detuvo a una persona en relación con el asesinato de Alexander Cedeno Roroba, aunque todavía no se conocen detalles de los hechos.



“Acnur está profundamente entristecido por la muerte a tiros de un solicitante de asilo venezolano en Puerto España el jueves. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de la víctima”, subraya el comunicado.



“Tenemos confianza en que las autoridades de Trinidad y Tobago pondrán en marcha una investigación exhaustiva sobre este terrible crimen y llevarán a los responsables ante la Justicia”, indica Acnur en el comunicado.



La Policía de Trinidad y Tobago informó de que si bien aún no se había determinado el motivo de la muerte, el asesino disparó desde el interior de un vehículo contra el ciudadano venezolano en varias ocasiones.



El sospechoso fue interceptado por agentes de la Policía cuando intentaba huir del lugar de los hechos.



Ciudadanos venezolanos han llegado a Trinidad y Tobago en las últimas fechas en un intento por escapar de la situación económica y política en el país suramericano, donde el líder de la oposición, Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos y sus aliados, trata de destituir al presidente, Nicolás Maduro, de su cargo.



La llegada de ciudadanos venezolanos a ese territorio provocó que Estados Unidos concediera 1,6 millones de dólares a Trinidad y Tobago para ayudar a las personas que huyen de la situación económica y política del país suramericano.



Trinidad y Tobago y la Comunidad del Caribe (Caricom) han adoptado una posición de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela.