Ex-ministro Rodrigo Cabezas denuncia detención 'arbitraria' de Félix Bracho, ex-alcalde de Cabimas

El ex ministro de finanzas, Rodrigo Cabezas Credito: Archivo

Félix Bracho, exalcalde de Cabimas Credito: Web

05-04-19.-El exministro de Finanzas, economista y profesor universitario, Rodrigo Cabezas, denunció este viernes la detención “arbitraria” del exalcalde de Cabimas, Félix Bracho.



Asimismo, pidió al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que tomen cartas en el asunto para salvaguardar los derechos humanos de Bracho.



Lea a continuación el texto:



DENUNCIO a la opinión pública y a las autoridades competentes.



En la noche de este jueves de manera violenta y arbitraria fue detenido el amigo FELIX BRACHO, ex Alcalde de Cabimas. Lo denunció a la opinión pública nacional e internacional como ilegal e injusto. Esto es un acto de VENGANZA política que le pretende cobrar con cárcel su postura crítica en el psuv al colocarse al lado del pueblo.



SOLICITAMOS la intervención del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para salvaguardar sus DERECHOS HUMANOS y lograr que sea puesto en LIBERTAD INMEDIATA.



FELIX BRACHO es un padre de familia, trabajador petrolero, es un demócrata y humanista, es INOCENTE de cualquier canallada que pretendan sembrarle.



Me sumo a la voz indignada de muchos otros para pedir su excarcelación en un acto de justicia.



RODRIGO CABEZAS MORALES.



Economista y profesor activo de LUZ