Comunicado: Cese de tratos crueles, inhumanos y/o degradantes a presos en huelga de hambre en Chiapas

Marcelino Ruiz Gómez y Baldemar Gómez Hernández se costuraron los labios, el viernes 29 de marzo de 2019, a 15 días de iniciar una huelga de hambre, ante la omisión de las autoridades del Estado de Chiapas para atender sus demandas. Ambos forman parte del Colectivo Viniketik en Resistencia y se encuentran en reclusión en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss.) Núm. 10, en Comitán de Domínguez, Chiapas.



Un día después, el 30 de marzo de 2019, Marcelino Ruiz Gómez y Baldemar Gómez Hernández denunciaron tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, por parte de David Arias, alcaide en turno del Cerss. Núm 10: "... mandó su elemento a levantarnos por la fuerza y nos dio una cachetada a cada uno donde nos desnudaron y nos metió al baño y nos baño con agua fría nos obligó a que le mostráramos nuestras partes intimas y nos estuvo maltratando durante 10 minutos".



El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, expresa su preocupación por el riesgo a la seguridad e integridad de los 13 presos que se encuentran en huelga de hambre en Chiapas, quienes han denunciado represión.



Cabe señalar que las denuncias por violación de derechos humanos a personas privadas de su libertad es una constante en el sistema penitenciario chiapaneco.



Por lo anterior, reiteramos al Estado mexicano la exigencia de respetar la integridad personal de las 13 personas privadas de su libertad que se encuentran en huelga de hambre. Así como también garantizar los derechos de libre expresión y organización de ellos y sus familiares. Urgimos a las autoridades del estado de Chiapas el cese inmediato de los actos de amenazas e intimidación, así como los actos de castigo que constituyen tortura y tratos crueles inhumanos y/o degradantes.



Pedimos a la solidaridad nacional e internacional envíen sus llamamientos a:



