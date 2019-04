Dos diputados de la Asamblea Nacional denunciaron anulación de sus pasaportes

Hoy #02abr cuando me dirigía a viajar en una delegación parlamentaria a la Unión Interpalamentaria Mundial, en el aeropuerto de Maiquetía en migración, sin motivo alguno se me notificó que el pasaporte vigente está anulado. — Mariela Magallanes (@MariMagallanesC) 3 de abril de 2019

Una vez notificada que se me impedía la salida del país, y después de que la funcionaria de migración me devolvió el pasaporte, no se me permitió durante más de cuatro horas la salida del aeropuerto, ya que la orden era quitarme el documento para que me permitieran la salida. — Mariela Magallanes (@MariMagallanesC) 3 de abril de 2019

03-04-19.-Los diputados Mariela Magallanes y Oscar Ronderos de la Asamblea Nacional -AN- denunciaron anulación de sus pasaportes.Los parlamentarios alegan que sus documentos fueron supuestamente retenidos y luego anulados por funcionarios de migración en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía este martes.Magallanes, indicó a través de su cuenta en la red social Twitter lo sucedido en el aeropuerto de Maiquetía cuando se disponía a realizar un viaje como parte de sus funciones a la delegación parlamentaria en la Unión Interparlamentaria Mundial.También informó que luego de la cancelación de su pasaporte no se le permitió salir del aeropuerto por 4 horas por no acceder a entrega el pasaporte que aún se encuentra vigente.