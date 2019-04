México advierte que “no permitirá que se violen los DDHH” de opositores en Venezuela

Martha Bárcena, embajadora de México en EEUU Credito: Efe

02-04-19.-La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, aseveró este lunes que el Gobierno mexicano no permitirá que “se violen los derechos humanos” de la oposición en Venezuela y apostó por el “diálogo” entre las partes para solucionar la crisis en el país, reseñó la agencia Efe.



“El Gobierno de México no permitirá que se violen los derechos humanos de ningún opositor político en Venezuela“, aseveró la diplomática ante la prensa tras salir de un encuentro con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y una delegación de legisladores estadounidenses.



Según la embajadora, López Obrador “fue muy enfático” durante la reunión en Palacio Nacional en que “México respeta los principios de no intervención, de autodeterminación y de solución pacífica de las controversias”.



“Y subrayó muy específicamente la protección de los derechos humanos“, sobre todo de la oposición venezolana, aseguró Bárcena, quien concluyó que “la solución al tema de Venezuela es el diálogo entre las partes”.



Primera vez

Hasta la fecha, el Gobierno mexicano no había hecho ninguna declaración con un apoyo explícito a la oposición venezolana, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado el pasado 23 de enero.



Escudado en el principio de no intervención exterior plasmado en la Constitución mexicana, López Obrador ha optado por ser de los pocos países americanos que siguen reconociendo la Presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela.



A su vez, sin embargo, el Gobierno de México ha hecho llamados al diálogo entre las autoridades venezolanas y la oposición, e incluso se ha ofrecido junto con Uruguay a ejercer como mediador en el conflicto.



En el encuentro entre López Obrador y legisladores estadounidenses, estuvieron, además de Bárcena, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, y el director general para América del Norte, Mario Chacón Carrillo.



La delegación de la Cámara de Representantes estadounidense estuvo encabezada por el presidente del comité de Asuntos Exteriores, el demócrata Eliot Engel.



Asistió también John Creamer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México.



Asistieron, asimismo, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler, la congresista por California Zoe Logfren, del Partido Demócrata.



También el demócrata Adriano Espaillat, miembro del Comité de Asuntos Exteriores, y la demócrata Pramila Jayapal, del Comité de Asuntos Legales.



Del lado republicano solamente participó John Curtis, miembro del Comité de Asuntos Exteriores.



“Se habló en términos generales de políticas relacionadas con el desarrollo de la frontera y la migración“, dijo la embajadora al ser cuestionada por si habían abordado un posible cierre de la frontera, como ha amenazado el presidente Donald Trump.



Bárcena sostuvo que “el Gobierno de México seguirá siendo prudente” y por ello mantendrá prudencia con el Gobierno de Estados Unidos.