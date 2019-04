(AUDIO) Fundación Cáritas: Estamos a las puertas de una catástrofe sanitaria por la falta de agua

01-04-19.-Susana Raffalli, consultora de la Fundación Cáritas, advirtió que Venezuela se encuentra a las puertas de una "catástrofe sanitaria" no por los cortes generales de electricidad, sino por la falta de suministro de agua.“Más que la falta de electricidad, la limitación al acceso del agua es lo que puede convertir esto en una catástrofe sanitaria en breve”, alertó la nutricionista en entrevista radial con Román Lozinski este lunes.Desde inicios del pasado mes de marzo, el país se ha visto afectado por múltiples cortes del sistema de energía eléctrica en todo el ámbito nacional, acompañados a su vez por la falta de suministro del vital líquido.“Hay servicios de recuperación infantil cerrados por falta de agua”, comenta Raffalli. “Tenemos reportes de hospitales y unidades pediátricas donde están cerrados los baños, médicos que no pueden lavarse las manos para hacer los procedimientos, no hay agua en las cocinas para hacer los alimentos de los pacientes”, agrega.Las fallas en el suministro del agua y las precarias condiciones sanitarias en los centros públicos de salud eran ya conocidas por la población venezolana. Situación que se ha acentuado con los apagones que ahora se registran en todo el país.“Una diarrea profunda puede matar a un niño en dos días, muchos mas rápido que el hambre, y esto puede pasar si se sigue tomando agua contaminada”, mencionó Raffalli.En este sentido, manifestó su preocupación por la venta de alimentos descompuestos por la falta de refrigeración.A su juicio, la ayuda humanitaria anunciada hace días por la Cruz Roja Internacional y confirmada por el Gobierno de Nicolás Maduro, no será suficiente para “hacer frente a este abandono”., advirtió que Venezuela se encuentra a las puertas de una "catástrofe sanitaria" no por los cortes generales de electricidad, sino por la falta de suministro de agua.“Más que la falta de electricidad, la limitación al acceso del agua es lo que puede convertir esto en una catástrofe sanitaria en breve”, alertó la nutricionista en entrevista radial con Román Lozinski este lunes.Desde inicios del pasado mes de marzo, el país se ha visto afectado por múltiples cortes del sistema de energía eléctrica en todo el ámbito nacional, acompañados a su vez por la falta de suministro del vital líquido.“Hay servicios de recuperación infantil cerrados por falta de agua”, comenta Raffalli. “Tenemos reportes de hospitales y unidades pediátricas donde están cerrados los baños, médicos que no pueden lavarse las manos para hacer los procedimientos, no hay agua en las cocinas para hacer los alimentos de los pacientes”, agrega.Las fallas en el suministro del agua y las precarias condiciones sanitarias en los centros públicos de salud eran ya conocidas por la población venezolana. Situación que se ha acentuado con los apagones que ahora se registran en todo el país.“Una diarrea profunda puede matar a un niño en dos días, muchos mas rápido que el hambre, y esto puede pasar si se sigue tomando agua contaminada”, mencionó Raffalli.En este sentido, manifestó su preocupación por la venta de alimentos descompuestos por la falta de refrigeración.A su juicio, la ayuda humanitaria anunciada hace días por la Cruz Roja Internacional y confirmada por el Gobierno de Nicolás Maduro, no será suficiente para “hacer frente a este abandono”.