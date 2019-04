Vladimir Villegas: "Me preocupa muchísimo ver ciudadanos armados actuando por su cuenta en medio de una gran impunidad"

Vladimir Villegas Credito: Captura

01-04-19.-En su comentario de los lunes, el periodista Vladimir Villegas se pronunció en Globovisión acerca de la "grave situación de suministro de agua" derivada de los apagones que afectan al país. Al respecto, dijo que "las escenas han sido preocupantes", con "terribles colas para conseguir" el vital líquido.



Tras reiterar que "es un problema grave", dijo que se le "suma la gran tensión política existente en Venezuela", un país que "vive un momento político (con) muchas tensiones acumuladas".



Lamentó que hasta la fecha "no ha habido mucha claridad para saber qué nos espera en materia de agua y electricidad. Sobre todo, la situación del agua es sumamente grave".



"Represión me preocupa muchísimo"



El periodista dijo además que "hay un elemento adicional, la represión: me preocupa muchísimo ver que hay ciudadanos armados actuando por su cuenta en medio de una gran impunidad".



"Me preocupa -agregó que se le responda a la gente con este tipo de acciones violentas que pueden generar caos mayores y situaciones de las que sería más difícil salir".



"No estoy de acuerdo con la violencia. Pero quienes tienen el poder deben tomar en sus manos la responsabilidad de evitar estos grupos, llámense: colectivos, militares o como se llamen (...) Sobre todo el uso del FAES en materia de represión", dijo.



Llamado a Nicolás Maduro



Tras recordar que es firmante de la Constitución" actual, dijo: "No puedo hacerme de la vista gorda, y llamo a los que son firmantes, como el presidente Nicolás Maduro, a que tomen en cuenta el riesgo que corremos" si la violencia se responde con violencia. E insistió que no está de acuerdo con la violencia, pues "soy un hombre de paz".



"No estoy de acuerdo con que se pretenda interpretar elásticamente la Constitución, incluso para justificar una intervención" militar en Venezuela, agregó, no sin antes reiterar: "No juguemos con fuego, porque agua no hay".