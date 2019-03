(VIDEO) Desgarrador testimonio de un ciudadano que perdió a su esposa por falta de medicamentos

Su esposa falleció la semana pasada por falta de medicamentos.

31.03-19.-Jesús Alberto Jaramillo, un ciudadano venezolano que salió este sábado 30 de marzo a protestar a favor de las acciones impulsadas por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, reveló durante una entrevista a TVVenezuela el motivo que lo lleva a rechazar el régimen de Nicolás Maduro, a quien responsabilizó de la crisis humanitaria que atraviesa el país.Aseveró, que por la creciente escasez de medicamentos en Venezuela, su esposa murió recientemente sin que nada pudieran hacer los médicos que la atendieron.“Murió porque no tuvo asistencia en el hospital, porque no tenía un medicamento, por eso murió la mujer de mi vida, por eso murió la madre de mi hija, ¿me entiendes?”, dijo mientras su hija lloraba y le tomaba la mano.Asimismo, responzabilizó al presidente Nicolás Maduro, a quien no le perdona la muerte de su esposa.“Nos están matando de hambre y nos están matando de salud y yo ahora no tengo miedo. Haz lo que tú quieras, Maduro, conmigo también. Mataste a mi esposa. También mátame a mí”, expresó.