Cruz Roja: Distribuiremos la ayuda humanitaria si no hay politización

#29Mar Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional Cruz Roja: "Si la ayuda que está en Cúcuta y Brasil cumple con nuestro protocolo de no politización, nosotros podemos sin problema distribuirla" #EnVivo: https://t.co/yoPXtaDb8Y pic.twitter.com/t08EUhF9UU — VPItv (@VPITV) 29 de marzo de 2019

#29Mar Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional Cruz Roja: "Aquí vamos a ayudar con el ingreso de la ayuda humanitaria, pero siempre y cuando sea respetando nuestras reglas de no injerencia militar" #EnVivo: https://t.co/yoPXtaDb8Y pic.twitter.com/hz92MjNZ5w — VPItv (@VPITV) 29 de marzo de 2019

#29Mar Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional Cruz Roja: "Pensamos que podremos ayudar al menos a 650 mil personas en Venezuela con nuestra ayuda humanitaria" #EnVivo: https://t.co/yoPXtaDb8Y pic.twitter.com/cSfL2zbkTY — VPItv (@VPITV) 29 de marzo de 2019

29-03-19.-El presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Rocca, aseguró que el organismo ayudará con el ingreso de la ayuda humanitaria en el país si se respetan sus reglas de no permitir injerencia militar, informó el canal VPItv a través de su cuenta en Twitter."Si la ayuda que está en Cúcuta y Brasil cumple con nuestro protocolo de no politización, nosotros podemos distribuirla sin problema", dijo Rocca este viernes durante una rueda de prensa.El presidente de la Federación indicó que la asistencia humanitaria enviada por la comunidad internacional, y que está en centros de acopio en Colombia, Brasil y Curazao, ayudará por lo menos a 650.000 personas."Nosotros no aceptamos, ni podremos nunca aceptar que mueran niños por falta de luz", aseguró Rocca, e indicó que dentro de 15 días estarán en capacidad de comenzar a distribuir la ayuda.