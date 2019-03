ONU advierte que reprimir a la oposición en Venezuela sería "un error" y podría terminar en "consecuencias dramáticas"

El portavoz del secretario general de la ONU, portavoz, Stéphane Dujarric. Credito: Archivo

25-03-19.-El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este lunes al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que reprimir a la oposición sería "un error" y podría terminar por tener "consecuencias dramáticas" para el país, reseñó la agencia Efe.



"Para el secretario general, cualquier represión contra la oposición venezolana no sólo sería un error, sino que también podría llevar a una escalada con consecuencias dramáticas para los venezolanos", dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su conferencia de prensa diaria.



Dujarric se pronunció así al ser preguntado por la detención de Roberto Marrero, el jefe de despacho del presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, y por las acusaciones de terrorismo contra su partido.



Marrero fue detenido la madrugada del jueves en el registro de su casa en el que, según el Gobierno, se hallaron dos fusiles, una granada y divisas en efectivo.



En ese momento, la ONU ya mostró su "preocupación" por el arresto del colaborador de Guaidó y pidió a todas las partes "medidas inmediatas" para reducir la tensión.



Este fin de semana, el Gobierno de Maduro aseguró que el partido de Guaidó, Voluntad Popular (VP), planificaba los "asesinatos" de varios líderes chavistas con el uso de paramilitares centroamericanos.



Como pruebas, el Ejecutivo mostró supuestas conversaciones en un grupo de mensajería entre los dirigentes de VP, a las que la justicia venezolana tuvo acceso a través del teléfono móvil de Marrero.



Venezuela atraviesa una nueva etapa de crisis política luego de que Maduro jurara en enero pasado un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó se proclamó presidente interino, y ya ha sido reconocido por una cincuentena de naciones.



Dujarric reiteró este lunes que la ONU apoya las iniciativas en curso para tratar de lograr una solución dialogada a la crisis, a pesar de que Guterres ha preferido no participar activamente en ellas para preservar su neutralidad.



El diplomático portugués se ha ofrecido reiteradamente como mediador si el Gobierno de Maduro y la oposición así se lo solicitan.