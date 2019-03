Abogado de Marrero: “Acusaciones de Jorge Rodríguez no existen en expediente que le entregó el MP”

Joel García, defensor de Roberto Marrero Credito: Web

25-03-19.-Joel García, abogado defensor de Roberto Marrero, asistente del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, afirmó este lunes que las declaraciones de Jorge Rodríguez no se reflejan en el expediente que le entregó el Ministerio Público.



Según García, el expediente “habla de dos fusiles, artefactos explosivos, dinero,prendas, cosas personales, teléfonos y laptops”, y no contempla los detalles señalados por Rodríguez, afirmó durante entrevista por Unión Radio.



Las acusaciones realizadas en rueda de prensa por el ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez hablan sobre la planificación con grupos “sicarios” para cometer “actos terroristas” en el país.



Asimismo, el abogado aclaró que agregar estos señalamientos al expediente se consideraría “un fraude procesal, puesto que el Ministerio Público está actuando a espaldas de la defensa”.



“Nada de lo que se vea en los ‘captures’ presentados por Jorge Rodríguez podrá estar en el expediente” acotó el defensor legal de Marrero.



Por otra lado, se espera que durante este día Marrero sea trasladado al tribunal para ser presentado ante las autoridades.