(AUDIO) Ex-jueza María Lourdes Afiuni explica las incongruencias de la sentencia por “corrupción espiritual”

María Lourdes Afiuni Credito: Archivo

23-03-19.-Luego de ser sentenciada a 5 años de prisión por “corrupción espiritual”, la juez María Lourdes Afiuni, explicó las incongruencias de su caso.



En este sentido, a través de un audio, la jueza explica que “el delito de corrupción espiritual no existe”. No obstante, aseguró que “para darle una denominación a ese delito inexistente, porque iba a ser juzgada de acuerdo a los sentimiento, emociones o sensaciones que sentí yo al dictar una decisión al indicar la palabra placer en la acusación”.



Al iniciar el audio, Afiuni aseveró que “visto que aparentemente se mantienen las medidas cautelares en mi contra, ya que no he sido impuesta de la decisión, y fui juzgada por corrupción sin dinero porque así lo admitió la juez, Leidy Asuaje, invocando el artículo de la corrupción simple. La Fiscal dejo establecido que no hubo dinero ni promesa de dinero. Pero visto que yo sentí placer al otorgar la cautelar yo debí ser juzgada por corrupta”.



De igual manera, la juez destacó que “el juez de juicio acogió la tesis de la Fiscalía de condenarme de corrupción sin dinero. Hasta el punto que el mismo juez con una ilogicidad infinita me condena cinco años de prisión por corrupción, pero como no hubo dinero no pudo determinar la multa y la dejo en blanco”.



Por otro lado, explicó que “ahí esta el cuerpo del delito, del delito que esta cometiendo el juez”, el no determinar la multa en un caso de corrupción.



La Fiscalía comprobó que no había ningún delito, por lo que el juez de su caso la sentenció a pasar 5 años de prisión por “corrupción espiritual”.



Cabe destacar que Afiuni, estuvo detenida desde diciembre del 2009 hasta junio del 2013, cuando quedó bajo libertad condicional, por tras involucrada presuntamente en delitos de corrupción.