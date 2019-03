Guaidó a Maduro: "¿Qué van a venir por mí?, dale"

Juan Guaidó Credito: GV

21-03-19.-Este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó y líder opositor, se pronunció sobre la detención de su hombre de confianza y jefe de despacho, Roberto Marrero, arrestado por funcionarios del cuerpo de seguridad del Estado en horas de la madrugada, además registrando la residencia del jefe del grupo parlamentario del partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, otro de los colaboradores más cercanos.



En rueda de prensa, Guaidó sostuvo que con esta decisión del Gobierno, "buscan intimidar, pero no tienen la capacidad para ir por todos. ¿Qué van a venir por mí? Como dirían en La Guaira: Dale. La ruta está marcada", como mensaje al presidente de la República, Nicolás Maduro.



"Como no pueden llevarse preso al Presidente,pues arremeten contra sus más cercanos, como lo dijo Roberto Marrero en un audio antes de que se lo llevaran, seguimos en la ruta, fortalecidos mientras nos mantengamos unidos, movilizados", expresó.



Informó que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet "está muy preocupada por la detención de Roberto Marrero. Están bloqueando la salida política, más no la salida, no pueden bloquear su salida, nadie los quiere y por eso se esconden en un palacio, por eso no pueden ir a comerse una empanada en un mercado. Hemos dicho amnistía, garantías y plan país para avanzar hacia la salida".



"El régimen muy torpe validan las denuncias que hemos hecho sobre persecución, allanamientos y secuestros. No solo hay torpeza política sino procedimental porque se equivocaron de casa", refirió.



"Quien usurpa funcionarios en Miraflores es responsable de esta violación a la inmunidad parlamentaria y a los derechos humanos Políticamente ¿han resuelto algún problema económico o social de los venezolanos por perseguir? Sabemos los riesgos a los que nos enfrentamos por la libertad de Venezuela", agregó Guaidó.



Reiteró que la Asamblea Nacional seguirá de gira, entregando ayuda humanitaria, nombrando a embajadores, "vamos a seguir dándole la cara al pueblo de Venezuela. Aquí no hay miedo, la agenda se mantiene. El que tomó está decisión en el seno de la dictadura cometió otra torpeza".



A los funcionarios del Sebin: "Ustedes saben que ejecutaron una orden inconstitucional, no se encochinen ni se embasuren, lo que protege es la Constitución, quién puede ser aliado de la dictadura, de la miseria, es el momento de avanzar en la Operación Libertad".



"Todos tenemos un número, los periodistas, los políticos, los sindicalistas, los médicos. Hay un riesgo al hacer política en Venezuela, pero es evidente que hoy no se atreven a hacerme nada. ¡No te atreves!", soltó el joven parlamentario.



"Esto no solo es una afrenta a la Constitución, a la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó, es una afrenta al mundo, a la ONU, a la Unión Europea que están en el país. Esto nos fortalece y seguimos en la ruta por recuperar la paz de nuestro país y salvar la democracia", añadió.