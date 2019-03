Hugo Carvajal: "Maduro ordenó el sistema de torturas en la Dgcim y el ingreso de cubanos a las Fanb"

La mayoría de la FAN quiere devolver la libertad a Venezuela, pero están secuestrados por este sistema de tortura y terror. Cuando dije que el control es más férreo de lo que imaginan, era en serio. Créanme, si no acabamos con los cubanos, la FAN no podrá cumplir con sus deberes. — Hugo Carvajal (@hugocarvajal4f) 20 de marzo de 2019

Padrino debería ponerse par de b... y detener a Maduro. Fue quién ordenó la instalación de este sistema de torturas en la dgcim y el ingreso de los malditos cubanos a sus instalaciones. Ahí no se hace nada que Nicolás no apruebe. https://t.co/jRSlNGcXAA — Hugo Carvajal (@hugocarvajal4f) 21 de marzo de 2019

21-03-19.-Hugo “Pollo” Carvajal, mayor general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y diputado del Psuv en la Asamblea Naccional aseguró que Nicolás Maduro fue quién ordenó la instalación de sistema de torturas en la Dgcim y permitió el ingreso de militares cubanos a las filas de la Fanb. “No se hace nada que Nicolás no apruebe”Para Carvajal la acción de Ronald Dugarte, ex teniente de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fue un acto heróico al mostrarle al mundo la principal razón por la cual las fuerzas armadas siguen sosteniendo a Nicolás Maduro.“Puso en riesgo su vida y las de sus familiares para lograrlo. Debe ser ejemplo para los verdaderos soldados de la Fanb. La mayoría de la Fanb quiere devolver la libertad a Venezuela, pero están secuestrados por este sistema de tortura y terror. Cuando dije que el control es más férreo de lo que imaginan, era en serio. Créanme, si no acabamos con los cubanos, la FAN no podrá cumplir con sus deberes”, afirmó Carvajal a través de su cuenta en la red social Twitter.Dugarte desertó en febrero después de pasar seis meses en la sede de la DGCIM, ubicada en Boleíta Norte, en Caracas.