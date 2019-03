(VIDEOS) Edward Snowden, desvela cómo EEUU pudo provocar el “apagón” venezolano

Snowden perseguido y acosado por denunciar las verdades del Imperio Credito: Agencias

El gobierno bolivariano ha acusado a los Estados Unidos de haber protagonizado el “apagón total” que tuvo lugar en Venezuela hace un par de semanas. En no pocos la afirmación del ejecutivo venezolano provocó desconcierto e incredulidad. Sin embargo, el testimonio del exmiembro de los servicios de inteligencia estadounidenses, Edward Snowden, ha venido a dar la razón a las autoridades de ese país latinoamericano.



A la mayoría de la gente, entre los que nos encontramos aquellos que ignoramos las inmensas posibilidades de control que permiten los avances informáticos, nos parecieron desconcertantes las primeras declaraciones de miembros del gobierno bolivariano de Venezuela, en el sentido de que habían sido los Estados Unidos los que habían protagonizado el “apagón eléctrico total” que se produjo enVenezuela hace un par de semanas.



En la medida que han transcurrido algunos días desde entonces, hemos ido teniendo la posibilidad de que algunas informaciones especializadas sobre esa materia fueron haciéndonos entender que, en efecto, ese tipo de “colapsos” es posible provocarlo a miles de kilómetros de distancia, si no se dispone como réplica de la tecnología capaz de bloquearlo.



Sin embargo, nos faltaban informaciones más precisas. Por ejemplo, la explicación que podría proporcionar alguien que además de ser un especializado informático profesional, conociera desde dentro cómo controlan este tipo de cuestiones los servicios de inteligencia norteamericanos.



Ese hombre existe. Es Edward Snowden, un ex agente de la CIA, que manejó durante años el software y el complejo tecnológico que hacía posible la realización de ese tipo de “operaciones”.



En esta página les ofrecemos dos videos. En el video número unose explica qué procedimientos utilizan los Estados Unidos para operar subversivamente sobre aquellos países a los que se desea bloquear o perturbar. El video número dos es una extensa, pero interesantísima entrevista en la que Edward Snowden narra tanto en qué consistía su trabajo como espía, así como qué reflexiones lo empujaron a poner al descubierto toda la trama electrónica de espionaje de la CIA.



Y sólo nos queda añadir una observación final. Edward Snowden no puso al descubierto las actividades de la CIA a cambio de dinero u otro tipo de compensaciones. Lo hizo con el propósito exclusivo de poder estar en consonancia con los principios en los que creía. Ese gesto merece no ser nunca olvidado. En realidad Snowden se comportó como un héroe de nuestro tiempo, que merece todos nuestros elogios y respeto.