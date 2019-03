Periodista Billy Six acusó a Alemania de falta de apoyo mientras estuvo preso en Venezuela

Billy Six, periodista alemán Credito: Efe

19-03-19.-El periodista alemán Billy Six, liberado el pasado viernes tras pasar cuatro meses detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, anunció este martes de regreso a su país que presentará una demanda contra su Gobierno por lo que denomina de "falta de apoyo" mientras estuvo encarcelado, reseñó la agencia Efe.



"Un ciudadano alemán debe ser protegido por su Gobierno si se encuentra en dificultades en el extranjero", afirmó Six ante los medios, tras anunciar que recurrirá a la justicia por lo que considera escasa asistencia recibida.



Six, quien informaba desde Caracas para el periódico Junge Freiheit y otros medios afines a la ultraderecha, atribuye lo que califica de "falta de atención" a la línea editorial de los medios para los que trabaja, "contrarios" a la del Gobierno de Berlín.



Afirmó, asimismo, haber sido "víctima" de las injerencia del Gobierno alemán en los asuntos internos de Venezuela, en alusión al apoyo explícito del ejecutivo de la canciller Angela Merkel al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.



Desde el ministerio de Exteriores se ha rebatido la versión de Six, se ha asegurado que se prestó al periodista la asistencia consular debida y que durante su detención ha recibido hasta cuatro visitas del cónsul.



Six fue liberado bajo medidas cautelares el pasado viernes y el viernes abandonó Venezuela en dirección a Alemania.



El periodista alemán fue detenido a mediados de noviembre en una redada en un bar del municipio Los Taques, del estado de Falcón, donde se encontraba documentando la crisis venezolana.



A la noticia de su liberación siguió un comunicado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) expresando su alivio y agradeciendo la labor del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que según esa formación hizo valer su influencia a favor de Six.



El periodista llegó el pasado lunes al aeropuerto de Berlín, donde fue recibido por sus familiares y una pequeña delegación de AfD, incluido el diputado en el Bundestag (Parlamento federal) Peter Bystron.