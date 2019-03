Periodista alemán Billy Six fue excarcelado tras cuatro meses detenido en el Sebin

Credito: Web

16-03-19.-El periodista alemán Billy Six fue liberado este viernes tras permanecer cuatro meses detenido en la sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas, pero deberá presentarse en tribunales cada 15 días, informaron una ONG y una organización de prensa, reseñó la agencia AFP.



"Excarcelado el periodista alemán Billy Six (...). Imponen (medidas) cautelares de presentación cada 15 días y prohibición de declarar en medios sobre su caso. Exigimos libertad plena. #InformarNoEsDelito", publicó Espacio Público, una ONG defensora de la libertad de expresión, en Twitter.



La liberación del reportero de 32 años se produjo luego de realizarse "su audiencia de presentación", señaló por su parte el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), calificando de "arbitraria" la detención ocurrida el pasado 17 de noviembre.



Six se había declarado en huelga de hambre en diciembre, pero la embajada de Alemania informó que la levantó a la espera de gestiones diplomáticas.



El periodista publicó entonces una carta en la que denunciaba que le habían negado el derecho a una defensa privada y que no había recibido los resultados de exámenes médicos a los que se sometió luego de sufrir dengue a fines de octubre.



Six fue arrestado en la península de Paraguaná, estado Falcón (oeste), por supuestamente fotografiar a Maduro "muy de cerca", según la Espacio Público.



El comunicador se encontraba en el país para investigar casos de narcotráfico, contrabando y trata de personas, así como el éxodo de venezolanos forzado por la grave crisis económica.