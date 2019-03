Inés Esparragoza madre de Orlando Figueras: “A mi hijo lo quemaron vivo y a todos los culpables los sacaron del país."

Uno de los casos mas recordados en el país, es el asesinato de Orlando Figueras, joven que fue atacado y quemado vivo por una turba de opositores, que formaban parte de las guarimbas, en las adyacencias de la estación del metro en Altamira el 14 de mayo de 2017.



Su madre, Inés Esparragoza, desde entonces no ha cesado de luchar para que la muerte de su hijo no quede impune y junto al Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado (asociación venezolana de familiares de víctimas de las protestas en Venezuela en 2013 y 2014. Fundada en 2014 por 46 familiares de personas fallecidas por causa directa o indirecta de las guarimbas, nombre por el que se conocen las protestas violentas que comenzaron a darse en Venezuela el año anterior) se reunieron con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet a quien manifestó: “A mi hijo lo quemaron vivo y a todos los culpables los sacaron del país. Pido a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se haga justicia. No son manifestantes pacíficos, son sanguinarios”.



Por su parte, Zoraida Bravo, madre de Ramzor Bracho Bravo, víctima de las guarimbas 2014, reclamó a la Misión Técnica de la ONU: “Yo personalmente me reuní con ustedes y nunca publicaron nada del asesinato de mi hijo. Pido a Michelle Bachelett justicia para todas las víctimas asesinadas por grupos violentos de la oposición" y dice rechazar "que las personas imputadas por el asesinato de Ramzor Bracho Bravo, asesinado durante las guarimbas de 2014 sean presentadas como "presos políticos".



Muchas fueron las víctimas de las llamadas guarimbas, ante lo cual familiares y el Comité de Víctimas exige que no se les dé categoría de presos políticos a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, así como hacer justicia con aquellos que salieron del país y que se mantienen fuera de la ley por haber cometido graves delitos como el caso de Orlando Figueras, quien fue asesinado por su apariencia de joven humilde y a quien confundieron con un chavista, denotando el nivel de fascismo de ciertos grupos opositores que tienen el odio como bandera de vida.





“A mi hijo lo quemaron vivo y a todos los culpables los sacaron del país. Pido a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los #DDHH que se haga justicia. No son manifestantes pacíficos, son sanguinarios”, dice madre de Orlando Figuera a misión técnica de la #ONU pic.twitter.com/XQTIkaFbNt — Víctimas Guarimba (@VictimaGuarimba) 14 de marzo de 2019





Madre de Ramzor Bracho, víctima de las guarimbas 2014, reclamó a misión técnica de la #ONU:



“Yo personalmente me reuní con ustedes y nunca publicaron nada del asesinato de mi hijo. Pido a @mbachelet justicia para todas las víctimas asesinadas por grupos violentos de la oposición pic.twitter.com/lqehj8aFbh — Víctimas Guarimba (@VictimaGuarimba) 14 de marzo de 2019





Nos reunimos con misión técnica de la #ONU que está en el país. @mbachelet pedimos JUSTICIA para las víctimas asesinadas por la oposición venezolana



Orlando Figuera. Quemado vivo

Héctor Anuel. Linchado con un mortero y quemado

Danny Subero. Linchado y asesinado con arma de fuego pic.twitter.com/UItukmfRHm — Víctimas Guarimba (@VictimaGuarimba) 14 de marzo de 2019