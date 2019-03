El periodista alemán Billy Six detenido en el Helicoide fue trasladado a los tribunales para su audiencia

El periodista alemán independiente Billy Six Credito: Archivo

15-03-19.-El periodista Billy Six, detenido en El Helicoide desde el pasado 17 de noviembre, fue trasladado este viernes a tribunales donde se espera que se realice su audiencia, reseñó el portal Espacio Público.

El periodista extranjero, quien inició una huelga de hambre, ha denunciado distintos tipos de maltratos entre los cuales se encuentra el aislamiento y la negación a recibir la luz solar desde hace 12 semanas.

Six escribió una carta dirigida a los director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Ángel Flores, y Néstor Reverol en la que exige que se le permita reunirse con un abogado y llamar a sus familiares. Respecto a la luz solar, acota: "No entiendo la razón por la cual otros prisioneros tienen el derecho de salir al patio mientras a mí siempre me dejan con promesas vacías. Déjenme recordarles amablemente las consecuencias negativas para la salud causadas por la falta de vitamina D en una celda sin ventanas", escribió.

Relata las condiciones de esta celda en la que está recluido, por lo que alerta que está infestada de hongos y moho, lo que podría causar, entre muchas enfermedades, asma. Sin embargo, el periodista extranjero ofrece sus servicios para la desinfección del lugar y restauración del espacio.

El alemán también denuncia que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) han ingresado numerosas veces de forma secreta a su celda para unas presuntas requisas en las que le han hurtado sus pocas pertenencias.

"Cuando regreso, veo que no está mi colchón, algún dulce y mis papeles. Quiero estar informado, despierto y presente cuando su personal chequee mi celda", agrega.