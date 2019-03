Claman inocencia de asesina de Kim Jong Uny piden su pronta liberación

Doan Thi Huong, acusada del asesinato del hermanastro del líder norcoreano Kim Jong Un Credito: Agencias

En una aldea del norte de Vietnam el padre de Doan Thi Huong, acusada del asesinato del hermanastro del líder norcoreano Kim Jong Un, preparó la cama con la esperanza de que su hija salga de la cárcel, pero un tribunal malasio decidió mantenerla entre rejas, sumiendo en la desesperación a la familia.



Tras la liberación por sorpresa el lunes de su co-acusada indonesia Siti Aisyah, la suegra de Huong se precipitó para comprar mandioca y preparar una comida en honor de la mujer de 30 años. Pero el jueves, un tribunal de Malasia rechazó su demanda de liberación y ahora es la única en el banco de los acusados de este crimen que recuerda a la Guerra Fría, acotó AFP.



Kim Jong Nam, un detractor del régimen norcoreano que vivía en el exilio, murió en febrero de 2017 luego de serle rociado en el rostro un agente neurotóxico cuando se hallaba en el aeropuerto de Kuala Lumpur.



"Imploramos la ayuda de las personas más importantes de este tribunal para que examinen de nuevo la demanda de liberación y la hagan salir lo antes posible", dijo a la AFP la suegra de Huong, Nguyen Thi Vy.



Las autoridades vietnamitas lanzaron en vano esta semana un llamamiento a sus homólogos de Malasia pidiéndoles la liberación de su ciudadana.



"Lamentamos que el tribunal malasio no haya liberado inmediatamente a Doan Thi Huong", dijo el jueves Le Thi Thu Hang, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, pidiendo un juicio justo.



"El gobierno aportó el mayor apoyo posible pero Malasia no se atuvo a razones, ¿qué podemos hacer? dijo su padre, Doan Van Thanh.



Igual que su hija, el padre afirma que tanto ella como la mujer indonesia cayeron en una trampa de agentes norcoreanos y que creían participar en una broma para un programa de televisión.



Doan Van Thanh implora a su hija que no pierda la esperanza y que siga creyendo en su liberación. "Te lo suplico, sé paciente. El gobierno vietnamita continuará apoyando tu demanda", dijo en un mensaje a su hija.



El hombre recibió muy pocas noticias de su hija desde su arresto en febrero de 2017 y tuvo que contentarse con solo tres llamadas desde la prisión. Nada predestinaba a la joven, que había sido peluquera, a ocupar todas las portadas del mundo.



Su vida cambió radicalmente cuando decidió irse a Malasia para buscar un futuro mejor. Su manera de vestirse, sus novios extranjeros y sus peinados no gustaban a los habitantes de su pueblo, muy conservador, donde la principal actividad es el cultivo del arroz.



Los abogados de ambas mujeres aseguran que son cabezas de turco, que los investigadores no consiguieron detener a los auténticos asesinos y que cuatro sospechosos norcoreanos lograron huir de Malasia poco después de los hechos.



Si la declaran culpable, Doan Thi Huong se expone a la pena de muerte.