(VIDEO) Trabajadores del sector salud y familiares de pacientes protestaron en el J.M. de los Ríos exigiendo la entrada de la ayuda humanitaria

14-03-19.-Este jueves, se realizó una protesta en las afueras del Hospital J.M. de los Ríos, por parte del sector salud y familiares de los pacientes para exigir la entrada de la ayuda humanitaria, reseñaron diversos medios digitales.“Ningún hospital está en la capacidad de prestar las condiciones mínimas de salud para poder lograr el tratamiento adecuado de un paciente. Queremos exigirle al gobierno usurpador que se vaya del país”, así lo expresó una profesora quien se unió a la protesta.“La paz no la escriben con letras de sangre, se escribe con el corazón y la inteligencia. Permitan la ayuda humanitaria para que los venezolanos puedan recuperarse en sus problemas nutricionales y de salud”, prosiguió.Por otro lado, el médico intensivista, Vietnan Vera aseveró que “sin equipos de radiología, nos estamos remontando a la medicina, al diagnóstico que se hacía en 1910, cuando se crearon los primeros equipos de este tipo”.La madre de uno de los pacientes de dicho hospital dijo que en el “servicio de hematología no hay plaquetas. El jueves estuve aquí con mi hijo y sacaron a 2 fundaciones que fueron a colaborar con alimentos a los niños”.Por otra parte la Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermaras de Caracas aseguró que "Hay ONG intentando ingresar agua y donaciones a los hospitales y no permiten el ingreso. ¿Por qué no lo permiten si no son capaces de garantizar la alimentación de los pacientes ni de los niños?", cuestionó