Periodista Luis Carlos Díaz tras su liberación: “Medidas cautelares no es lo mismo que libertad plena"

13-03-19.-El periodista Luis Carlos Díaz, fue liberado tras permanecer varias horas detenido, sin embargo, con medidas cautelares.Luego de una audiencia de cinco horas, el periodista fue puesto en libertad tras ser imputado por "instigación a delinquir", prohibiéndole la salida del país, declarar sobre el caso y un régimen de presentación cada 8 días, según escribió Espacio Público en sus redes sociales.Posteriormente, Díaz manifestó a través de la cuenta de su esposa en la red social Twitter que “medidas cautelares no es lo mismo que libertad plena. No puedo hablar del tema.Indicó que no tiene acceso a los equipos con los que trabajaba ya que fueron incautados, sin embargo, comentó que “la mejor manera que tengo de agradecer tanto apoyo es seguir trabajando”.Díaz agradeció a su esposa ya que “su discurso y sus acciones fueron mi voz en un momento bastante oscuro que en algún momento contaré”.