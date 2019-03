Trabajador de Corpoelec fue liberado luego de más de 7 horas de detención. Había denunciado la situación del sector eléctrico

Denuncian desaparición del trabajador de #Corpoelec , Geovany Zambrano Rodríguez. Familiares no saben nada de él desde las 6pm de hoy #11Mar . Testigos aseguran que fue interceptado por una camioneta gris Tucson en Alta Vista, Puerto Ordaz. pic.twitter.com/ZlQoJeW6dz

8:20 am| #12marzo Familiares me informan que el trabajador de #Corpoelec, Geovany Zambrano, fue liberado a las 3:00 am.