Trabajadores de medios de comunicación y ciudadanos exigen liberación del periodista Luis Carlos Díaz frente a la Fiscalía

12-03-19.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, informó que un grupo de trabajadores de los medios de comunicación y ciudadanos se encuentran en la sede de la Fiscalía en Caracas para exigir la liberación del periodista Luis Carlos Díaz.



El reportero fue detenido este lunes en la tarde por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin.



El SNTP señaló que una comisión del organismo allanó la vivienda del periodista. Además, aseguró que Díaz fue golpeado y varios de sus equipos fueron decomisados.



Naky Soto, esposa del periodista, asegura que el activista fue detenido usando como prueba un vídeo alterado de una publicación hecha por él. "El acta dice que lo capturaron en flagrancia y el iba en su bicicleta. No hay manera de acusarlo (...) le temo a la amenaza porque tengo suficiente con mi condición oncológica. Le dieron cascasos en la cabeza, en el rostro no tenía un morado. Uno de los que estaba en la comisión me dijo que no hiciera muchos ruidos porque yo también puedo ser sujeto de aprehensión" indicó la también comunicadora frente a la sede del Ministerio Público, acompañada de representantes del SNTP, Espacio Público y otras ONG.



Soto hizo llamado a todo el gremio a "hacer presión para la liberación de Luis Carlos porque es un periodista íntegro y muy profesional. Además, pido a la Comisión de la oficina de la Alta Comisionada en Caracas que nos ayude a verificar cómo está Luis Carlos, física y psicológicamente".



Asimismo, Soto apuntó que "Tarek William Saab no nos ha dado respuesta, le escribimos y respondió con unos stickers de él mismo, un buen registro de vanidad".



Por otra parte, el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, aseguró que "es muy claro que en el caso de Luis Carlos, el señalamiento viene directamente de Diosdado Cabello (...) Desde hace tiempo expresarse en Venezuela tiene costo. Este año también se están criminalizando a empleados públicos que denuncian la situación eléctrica y de los hospitales. Cualquier persona que de una declaración tiene el riesgo de ser criminalizado"



11:10 Prensa y sociedad civil presentes en la sede de la Fiscalía, en #Caracas, para exigir la liberación del periodista Luis Carlos Díaz, detenido por el Sebin desde este #11Mar pic.twitter.com/HLnLNqE9sj — SNTP (@sntpvenezuela) 12 de marzo de 2019





Naky Soto, esposa del periodista Luis Carlos Díaz, asegura que el activista fue detenido usando como prueba un video alterado de una publicación hecha por él. "El acta dice que lo capturaron en flagrancia y el iba en su bicicleta. No hay manera de acusarlo de lo que intentan". pic.twitter.com/exbHZygFTC — SNTP (@sntpvenezuela) 12 de marzo de 2019





Naky Soto: "Reclamamos la detención arbitraria de Luis Carlos. Exigimos su libertad plena y queremos pedirle a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Caracas que nos ayude a saber cómo está él física y psicológicamente". #12Mar pic.twitter.com/YFTe0TJkuh — SNTP (@sntpvenezuela) 12 de marzo de 2019





#AHORA | Marco Ruíz cuenta como los activistas y periodistas presentes al momento del allanamiento a la casa de Luis Carlos Díaz, fueron agredidos por los funcionarios que realizaron el procedimiento.



"Decir que éramos periodistas fue suficiente para aumentar la violencia". pic.twitter.com/LN8mrn4U8e — SNTP (@sntpvenezuela) 12 de marzo de 2019