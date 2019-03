Cruz Roja Internacional duplica presupuesto para Venezuela a USD 19 millones

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Credito: web

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) duplicó el presupuesto destinado a los trabajos en Venezuela de una cantidad inicial de 9 millones de dólares a 19 millones, debido a la situación “muy tensa” que se vive en ese país, reseñó la agencia Efe.



Según explicó en un encuentro informativo en Nueva York el Observador Permanente ante las Naciones Unidas de la organización, Robert Mardini, esa cantidad es la que hoy consideran “realista en términos de implementación” y cuyo destino principal será dar apoyo a instalaciones sanitarias en el país.



Asimismo, el representante de la Cruz Roja informó que además se aumentará en 6,4 millones adicionales el presupuesto destinado a Colombia, con una apertura en la ciudad de Cúcuta, debido a su situación fronteriza con el país.



La organización considera que este presupuesto puede aumentar “conforme tengamos más aceptación” dentro del país, lo que suponga un incremento de su respuesta “paso a paso”.



La Cruz Roja se encuentra trabajando en ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela y, además, se mantiene en contacto con todas las partes del conflicto.



“Nuestra preocupación es responder a las necesidades de la gente. Es un desafío monumental. La única manera es mantener el diálogo con todas las partes“, aseguró Mardini.



El responsable insistió en la necesidad de “separar” la ayuda humanitaria del debate político: “En todos los conflictos las partes intentarán politizar la ayuda humanitaria y el trabajo de las organizaciones humanitarias”.



Sobre si la situación humanitaria en el país puede ir a peor, Mardini abundó en la situación “muy urgente” en la que viven muchos venezolanos.



En este sentido, subrayó que muchos son incapaces de permitirse las necesidades más básicas, un “hecho duro”.



“De momento no hay conflicto y esperamos que no haya, que se pueda desescalar la tensión”, afirmó Mardini.



Por otro lado, la Cruz Roja también se refirió a la situación en Yemen, un país que se encuentra en negociaciones para un canje de presos entre el Gobierno y los rebeldes hutíes.



El mes pasado la organización aseveró que dicho acuerdo pendía de un hilo, un extremo sobre el que Mardini aseguró que no se había producido ningún desarrollo.



“El tiempo juega en contra de la población de Yemen”, advirtió el representante de Cruz Roja, que achacó los nulos avances a la falta de confianza entre las partes del conflicto, el “único contexto”, añadió, donde existe consenso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.