(VIDEO) Vladimir Villegas: " No se puede aceptar que civiles armados actúen con el beneplácito o indiferencia de las autoridades“

01-03-19.-El periodista y conductor de televisión, Vladimir Villegas publicó un video en su cuenta en la red social Twitter donde habló sobre la represión de los grupos armados contra manifestantes durante los últimos días, por lo que pidió iniciar investigaciones.“La represión excesiva es evidente. No se puede tener un doble criterio de valoración ahora. No se puede aceptar que civiles armados actúen con el beneplácito o indiferencia de las autoridades“, señaló.Criticó que se emplee la represión en país y consideró que esa medida no debe aplicarse en ningún tipo de gobierno.Del mismo modo señaló la necesidad de que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aclare si usaron reclusos para reprimir protestas. “Iris Varela también tendría que aclarar si es cierto o es falso que personas que debieran estar pagando condena están siendo utilizadas en este tipo de actividades”.