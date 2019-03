Departamento del Tesoro de EEUU sanciona a seis funcionarios militares venezolanos por bloqueo de ingreso de "ayuda humanitaria"

Credito: Archivo

01-03-19.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció este viernes 1 de marzo, nuevas sanciones contra otros seis ciudadanos venezolanos, por su vinculación con el presidente, Nicolás Maduro.



Los sancionados, son funcionarios Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que participaron en el bloqueo del ingreso de la ayuda humanitaria, el pasado 23 de Febrero y están estrechamente vinculados con Nicolás Maduro.



Funcionarios Sancionados:



1.- BERMUDEZ VALDERREY, Alberto Mirtiliano (a.k.a. MIRTILIANO BERMUDEZ, Alberto), Anaco, Anzoategui, Venezuela; DOB 17 Feb 1968; Gender Male; Cedula No. 9895508 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].



2.- DOMINGUEZ RAMIREZ, Jose Miguel (a.k.a. DOMINGUEZ, Miguel), Caracas, Venezuela; DOB 17 Oct 1979; Gender Male; Cedula No. 14444352 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].



3.- LOPEZ VARGAS, Richard Jesus (a.k.a. LOPEZ VARGAS, Richard), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 24 Nov 1964; Gender Male; Cedula No. 6166221 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].



4.- MANTILLA OLIVEROS, Jesus Maria (a.k.a. MONTILLA OLIVEROS, Jesus Maria), Bolivar State, Venezuela; DOB 03 Sep 1963; Gender Male; Cedula No. 9215693 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].



5.- MORALES ZAMBRANO, Cristhiam Abelardo (a.k.a. MORALES ZAMBRANO, Christian; a.k.a. MORALES ZAMBRANO, Cristhian), Tachira, Venezuela; DOB 09 Mar 1970; Gender Male; Cedula No. 9656561 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].



6.- NORONO TORRES, Jose Leonardo, San Cristobal, Tachira, Venezuela; DOB 16 Sep 1969; Gender Male; Cedula No. 9931609 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].



De acuerdo con la información difundida por la página web oficial del organismo, las sanciones implicarían a López Vargas, comandante general de la Guardia Nacional; Mantilla Oliveros, comandante de la Redi (Región Estrategica de Defensa Integral) Guayana; Bermúdez Valderrey, comandante de la Zodi (Zona de Defensa Integral) Bolívar; José Leonardo Noroño, comandante de la Zodi Táchira; Chisthiam Morales, jefe de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Táchira y José Domínguez, jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en Táchira.