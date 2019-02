Aumenta a 567 el número de militares que han cruzado la frontera hacia Colombia, según migración de ese país

Credito: Sincepto

Más de medio millar de miembros de las fuerzas armadas venezolanas han desertado y cruzado a Colombia, tras los desmanes ocurridos durante el fallido ingreso de ayuda al país petrolero el 23 de febrero, indicó este jueves la autoridad migratoria, reseñó mAFP.



La mayoría de los 567 uniformados "que se han acercado a Migración Colombia buscando ayuda" han ingresado por los departamentos de Norte de Santander y Arauca, fronterizos con Venezuela, precisó la entidad en un comunicado.



Migración Colombia no ha revelado detalles de los desertores, aunque hasta el momento no ha trascendido la llegada de algún alto rango.



La autoridad migratoria evalúa los antecedentes de cada una de estas personas. Mientras tanto reciben un salvoconducto temporal.



Si no "pretenden afectar la seguridad" del país, empiezan el trámite para darles refugio, dijo el martes el director de la entidad, Christian Krüger.



El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Colombia, ofreció amnistía a los miembros de la Fuerza Armada que rompan con el gobierno de Nicolás Maduro, cada vez más aferrado a los militares para mantenerse en el poder.



Las primeras deserciones se produjeron el sábado antes de que Guaidó anunciara desde Colombia la salida de ayuda en camiones con alimentos e insumos médicos donados por Estados Unidos y otras naciones al país petrolero, sumido en su peor crisis en la historia moderna.



Sin embargo, el operativo debió ser replegado al final de la tarde ante el fuerte bloqueo impuesto por fuerzas afines a Maduro, que derivó en choques que dejaron cuatro muertos y centenares de heridos en los límites de Venezuela con Brasil y Colombia.



Venezuela tiene 365.315 efectivos y 1,6 millones de milicianos civiles. A pesar de que Maduro enfrenta una dura embestida, mantiene la lealtad de la cúpula militar.