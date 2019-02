(VIDEO) Diputado indígena aseguró que 25 pemones fueron asesinados en la frontera con Brasil

Diputado a la Asamblea Nacional @ROMELGUZAMANA denuncia el asesinato de pemones durante el 22 y 23 de febrero, asegurando que "son 25 asesinatos. Estaba Diosdado Cabello dando órdenes para hacer show mediático pero son unos asesinos". #EnVIVO por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/mLRyEnS4zO — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de febrero de 2019

Dip. Ramón Flores, Presidente del Parlamento Amazónico, condenó muertes de indígenas pemones en Santa Elena de Uairen. Aseguró que los hechos violentos del 23 y 24 F en la frontera con Brasil dejaron 25 muertos pic.twitter.com/5l54t28wOd — Manuel Cobela (@mcobelaVV) 27 de febrero de 2019

#27Feb Fracción Parlamentaria 16 de Julio solicita aplicación del Artículo 187 tras muerte de pemones en Santa Elena de Uairén. Conéctate #EnVIVO por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/aOIXKcspvb — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de febrero de 2019

27-02-19.-Romel Guzamana, diputado a la Asamblea Nacional (AN), denunció este miércoles que 25 pemones fueron asesinados durante los días 22 y 23 de febrero, en el marco de la fallida entrada de la ayuda humanitaria, considerando que se desconoce "cuál es la realidad actualmente de lo que está pasando allá"."A veinte metros empiezan a disparar. Caen siete pemones (...) a esa hora, y que fueron llevados, uno a la morgue; los otros, heridos de bala, al hospital; luego se llevan a unos a Santa Elena (de Uairén). Veinticinco (25) muertos, pero no sabemos cuál es la realidad actualmente de lo que está pasando allá", dijo, catalogando posteriormente a los psuvistas de "asesinos absueltos", incluyendo al ministro Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, quienes, asegura, "están haciendo un show mediático asesino"."Gracias a Dios que en Venezuela no existe la pena de muerte porque ellos tienen que pagar con cárcel día a día, hora a hora, minuto a minuto, pensando en la conciencia, en la cabeza por esas muertes que hicieron allá en Santa Elena de Uairén", sentenció.El diputado y presidente del Parlamento Amazónico, Ramón Flores, también se pronunció al respecto, explicando que denunciarán "delitos de lesa humanidad contemplados en el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. No sólo veinticinco asesinatos cobardes y viles, sino cuarenta y cinco heridos, cinco de ellos en estado de gravedad".Fracción 16J solicita coalición militar "de paz"Por su parte, la Fracción Parlamentaria 16 de Julio solicitó una autorización para una coalición internacional "para rescatar el restablecimiento del respeto de los derechos humanos del pueblo venezolano", debido a las tragedias ocurridas.Considera, entonces, esta petición de "intervención militar de paz internacional como única alternativa que le queda al pueblo venezolano para evitar que se siga masacrando al pueblo", según explicó.